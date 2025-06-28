Кедрин обозначил шаги для расширения доступа к лекарствам в ЕАЭС

На Евразийском экономическом форуме председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин предложил меры для расширения доступа к лекарствам в странах ЕАЭС. Среди ключевых инициатив — взаимное признание госрегистрации препаратов, упрощение экспертных процедур и унификация маркировки.

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС (АФПЕАЭС) Алексей Кедрин на сессии «Развитие фармацевтического рынка: доступ и доступность» Евразийского экономического форума в Минске обозначил ключевые шаги для расширения доступа к лекарствам на пространстве ЕАЭС.

Кедрин предложил обеспечить доступ препаратов ЕАЭС к госзакупкам, законодательно закрепив признание госрегистрации лекарств в любом государстве-члене ЕАЭС как достаточное условие для допуска к закупкам в других странах союза. Например, в Казахстане это возможно сделать, актуализировав приказ № КР ДСМ-326/2020.