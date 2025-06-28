Минздрав США обвинил альянс по вакцинации Gavi в игнорировании науки

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил о прекращении финансирования Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi) со стороны американского правительства. В видеообращении, опубликованном Reuters на мероприятии по сбору средств в Брюсселе, он обвинил альянс в игнорировании вопросов безопасности вакцин, не представив конкретных доказательств.

«Я призываю Gavi восстановить доверие и оправдать $8 млрд американского финансирования с 2001 года. До этого США прекращают дальнейшие взносы», — заявил Кеннеди, потребовав пересмотра научных данных.

Кеннеди, известный как ярый противник вакцинации, также критиковал рекомендации организации по COVID-19 и выразил обеспокоенность по поводу комбинированной вакцины АКДС (международное название DTPw) для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша.

Вместе с тем Кеннеди отметил в своем обращении, что высоко оценивает многие инициативы Gavi, особенно работу по обеспечению доступности лекарств в глобальном масштабе. «К сожалению, в своем стремлении продвигать всеобщую вакцинацию альянс упустил из виду ключевой вопрос — безопасность вакцин», — добавил он.

В ответном заявлении Gavi подчеркнула, что безопасность остается ее приоритетом, а все действия соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация указала на доказанную эффективность вакцины АКДС, способствовавшей двукратному снижению детской смертности в поддерживаемых странах с 2000 года.

В Gavi добавили, что «полностью разделают позицию министра здравоохранения США о необходимости учитывать все доступные научные данные и остается приверженной доказательному и научно обоснованному подходу в своей работе и инвестиционных решениях, как это было всегда».

В Брюсселе проходит саммит по сбору средств для Gavi, на котором присутствуют руководители альянса, страны-доноры и партнеры. Организация планирует собрать $9 млрд на свои программы в период с 2026 по 2030 год.

Администрация Трампа ранее заявляла о планах сократить ежегодное финансирование Gavi (около 300 млн долларов) в рамках общего снижения расходов на международную помощь. По словам генерального директора Gavi Сании Ништар, потеря финансирования со стороны США может привести к увеличению числа смертей примерно на 1,2 млн человек в течение следующих 5 лет.

Между тем другие государства, включая Германию и Норвегию, уже объявили о новых взносах в поддержку будущих программ Gavi. Фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что выделит $1,6 млрд в течение следующих 5 лет на поддержку Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.

Свою приверженность Gavi выразили также британский фармгигант GlaxoSmithKline (GSK) и индийская фармкомпания Bharat Biotech. Они сообщили, что снизят цену своей вакцины RTS,S (также известная как Mosquirix) от малярии до уровня ниже $5 за дозу к 2028 году.

gxpnews