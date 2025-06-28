В России разработали тест для выявления нового вируса Хасеки

Ученые ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор”» Роспотребнадзора разработали тест-систему для выявления нового вируса Хасеки, обнаруженного в клещах. По данным исследователей, этот вирус распространен в Сибири и на Дальнем Востоке. Разработка велась в рамках федерального проекта «Санитарный щит» (направление «Безопасность для здоровья: предупреждение, выявление, реагирование»), сообщили в федеральной службе.

Новая тест-система обладает высокой чувствительностью и специфичностью. Производственные мощности центра позволяют выпускать необходимое количество тестов для обеспечения эпидемиологического надзора за этим вирусом в России.

Сотрудники центра «Вектор» активно изучают вирусы, переносимые различными видами клещей на территории России. Получаемые данные имеют критически важное значение для профилактики потенциальных эпидемий, совершенствования диагностики, а также для разработки вакцин и лекарств.

Ранее сообщалось, что специалисты «Вектора» разработали и запатентовали метод получения противовирусного средства на основе грибных экстрактов. Исследование базируется на использовании трех видов базидиальных грибов: чаги, вешенки и трутовика бугристого.

gxpnews