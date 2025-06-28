Novartis приступил к новой фазе испытаний пелакарсена

Министерство здравоохранения РФ выдало швейцарской компании Novartis разрешение на проведение IIIb-фазы исследования препарата пелакарсен у пациентов с манифестными сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Лекарство разрабатывают для снижения уровня липопротеина(а) (Lp(a)) в крови, который является фактором риска таких заболеваний. Исследование планируют завершить в 2027 году.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), в испытаниях препарата задействовано 340 человек, которые ранее участвовали в исследовании Lp(a)HORIZON. Во время исследований эксперты оценят раствор для подкожного введения в дозе 80 мг/0,8 мл.

Испытания планируют провести на базе 40 российских клинических центров, в том числе в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава РФ в Санкт-Петербурге, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии им. академика Е. И. Чазова» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ в Москве.

Исследование Lp(a)HORIZON, начавшееся в 2020 году, планируют завершить в конце 2025 года. В его рамках оценивают влияние пелакарсена на снижение уровня Lp(a) и частоту мажорных сердечно-сосудистых событий у пациентов с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Многоцентровое исследование проводится в 55 медицинских центрах с участием 1130 пациентов.

Пелакарсен (лицензированный Novartis для эксклюзивной глобальной разработки, производства и коммерциализации) — исследуемый антисмысловой олигонуклеотид, подавляющий синтез аполипопротеина(а) в печени. Его механизм направлен на прямое снижение уровня липопротеина(а) — независимого атерогенного, провоспалительного и протромботического фактора сердечно-сосудистого риска, сохраняющегося даже на фоне терапии, снижающей ХС-ЛПНП (статины/ингибиторы PCSK9).

gxpnews