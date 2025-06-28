Глава отдела по лекарствам FDA уходит в отставку на фоне массовых увольнений

Исполняющая обязанности директора Центра оценки и исследований лекарственных средств (CDER) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Жаклин Корриган-Кьюрай покидает свой пост после более чем 8 лет работы в агентстве. Ее уход продолжает череду кадровых изменений в регуляторном органе, пишет Bloomberg со ссылкой на электронное письмо эксперта об отставке.

В документе, направленном в CDER, Корриган-Кьюрай сообщила, что уйдет из агентства в июле после «серьезных размышлений». Она пробудет в FDA еще несколько недель, чтобы обеспечить плавный переход. До этого отдел по фармаконадзору в FDA возглавляла Патриция Кавацони, которая ушла в отставку незадолго до вступления Дональда Трампа в должность президента США.

FDA претерпело существенные изменения при президенте США Дональде Трампе и назначенном им в марте кандидате на пост руководителя агентства Марти Макари. С января агентство покинули несколько высокопоставленных сотрудников, в том числе бывший директор Центра оценки и исследований биологических препаратов (CBER) Питер Маркс, руководитель программы по продуктам питания для людей Джим Джонс, а также бывший заместитель комиссара по инспекциям и расследованиям Майкл Роджерс.

На прошлой неделе стало известно об отставке директора Отдела по клеточным и генным терапиям FDA Николь Вердун и ее заместителя Рейчел Анатоль.

Всего в FDA уволили 3500 сотрудников. Среди покинувших агентство также Питер Штайн, глава Управления новых лекарств, Брайан Кинг, глава отдела Центра табачных изделий FDA. Массовые сокращения были проведены по инициативе ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое на тот момент курировал американский предприниматель Илон Маск (в конце мая бизнесмен сообщил, что покидает этот пост).

Сокращения объясняли необходимостью «оптимизации раздутой бюрократии», однако на практике в отставку ушли ведущие ученые, курирующие общественное здравоохранение, исследования в области рака и одобрение вакцин и лекарств.

gxpnews