Минздрав обновил форму сообщений о прекращении и завершении клинических исследований

Минздрав утвердил форму сообщений о завершении, приостановлении или прекращении клинического исследования. Также утвержден новый порядок публикации соответствующих сведений на сайте министерства. Предыдущий приказ признан утратившим силу.

Минздрав утвердил новую форму сообщения о завершении, приостановлении или прекращении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения. Приказ, опубликованный на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В обновленную форму добавили графу «Дата возобновления проведения клинического исследования в случае его приостановления» и сокращенный отчет о клиническом исследовании, который содержит описание дизайна и полученных результатов. Остальные графы оставлены без изменений.

В документе отмечено, что предыдущий приказ № 703н от 23.08.2010 признан утратившим силу.

Также Минздрав утвердил порядок публикации сведений о прекращении, завершении или приостановлении клинического исследования. Согласно документу, сообщение будет публиковаться на официальном сайте Министерства здравоохранения в течение пяти рабочих дней после получения сведений о прекращении, приостановлении или завершении испытаний. Электронные документы будут иметь общедоступный открытый формат.

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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