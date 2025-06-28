Первый непептидный агонист ГПП-1 в форме таблеток успешно прошел III фазу исследований

Оrforglipron стал первым непептидным пероральным агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, который успешно прошел III фазу исследований. Разработка фармгиганта Eli Lilly снизила уровень сахара в крови и массу тела у пациентов с диабетом 2-го типа, не вызвав серьезные побочные эффекты.

Eli Lilly завершила III фазу клинических испытаний ACHIEVE-1, оценивавших эффективность и безопасность препарата orforglipron. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

Это первый непептидный пероральный агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), который смог пройти все исследования. В заключительном этапе участвовали 559 человек, страдающих от диабета 2-го типа. Все три дозировки (3, 12, 36 мг) препарата показали превосходство над плацебо в снижении гликированного гемоглобина (HbA1c) — уровня сахара в крови за последние два-три месяца.

За 40 недель приема лекарства HbA1c уменьшился в среднем на 1,3—1,6% от исходных 8%. Терапевтический эффект отмечен уже через месяц.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует поддерживать этот показатель ниже 7% при диабете. Этой цели достигли 76% испытуемых, получавших по 36 мг orforglipron. У четверти пациентов HbA1c был менее 5,7% — значения, характерного для здоровых людей.

Кроме того, пациенты похудели почти на 8% (в среднем 7,3 кг от изначальных 90,2 кг), принимая максимальную дозу препарата Eli Lilly. При этом к завершению исследования участники по-прежнему теряли лишний вес, что говорит о еще большем потенциале разработки при ее продолжительном применении.

Чаще всего прием медикамента вызывал желудочно-кишечные расстройства: диарею (у 26% испытуемых против 9% в группе плацебо), тошноту (16 против 2%) и диспепсию (или несварение, 15 против 7%). Побочные эффекты протекали в легкой и умеренной формах. Лечение прекратили 8% больных, которым давали максимальную дозу.

Orforglipron активирует рецепторы ГПП-1, стимулирующие выработку инсулина при повышенном уровне глюкозы и замедляющие опорожнение желудка. Это помогает контролировать сахар в крови и способствует снижению массы тела. К этому же классу относятся семаглутид и тирзепатид, вышедшие на рынки многих стран.

Из пероральных форм на рынке доступен «Ребелсас» (семаглутид) от датской Novo Nordisk. Он отличается пептидным составом, то есть основанным на белковых молекулах. Orforglipron представляет собой низкомолекулярные соединения, не содержащие пептидных связей между аминокислотами. Такие препараты отличаются большей стабильностью и не требуют специальных условий приема.

В III квартале Eli Lilly обещает представить результаты испытаний ATTAIN-1 и ATTAIN-2, в которых orforglipron изучается на людях с ожирением. Корпорация подаст заявку на его регистрацию в качестве средства для снижения веса к концу 2025 года, а для лечения диабета 2-го типа — к 2026-му. В преддверии начала продаж фармгигант сделал запасы препарата на 600 млн долл.

Фото: freepik.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik