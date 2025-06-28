На «Госуслугах» появилась комплексная услуга «Открытие аптеки»

Механизм получения комплекса разрешений через одно заявление решили опробовать на предпринимателях, решивших открыть аптеку. Комплексная услуга «Открытие аптеки» стала доступна на «Госуслугах». Заполнение заявления занимает около 10 минут, если его одобрят, то весь комплекс разрешений предприниматель получит в течение трех месяцев.

На портале «Госуслуги» появилась возможность через одно заявление получить комплекс разрешений для бизнеса. Для этого предпринимателям нужно выбрать род деятельности и заполнить форму, после чего система разошлет заявление по соответствующим ведомствам, об этом сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Разрешения будут группироваться на портале по принципу ведения определенной деятельности. Первой такой комплексной услугой, доступной организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), стало «Открытие аптеки». Она включает:

разрешения, необходимые для фармацевтической деятельности;

санитарно-эпидемиологическое заключение;

санитарно-эпидемиологическую экспертизу.