Novartis начала исследование долгосрочной безопасности и переносимости pelacarsen

Компания Novartis получила разрешение Минздрава на проведение IIIb-фазы исследования препарата pelacarsen у пациентов с манифестными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Действие препарата направлено на снижение уровня Lp(a).

Novartis начала проведение IIIb-фазы исследования препарата pelacarsen, предназначенного для снижения уровня липопротеина (а) (Lp(a)). Будет оцениваться долгосрочная безопасность и переносимость препарата.

Ожидается, что в испытаниях IIIb-фазы препарата pelacarsen примут участие 340 человек, которые ранее участвовали в исследовании Lp(a)HORIZON. Испытания пройдут на базе 40 клинических центров, в том числе в НМИЦ профилактической медицины и НМИЦ кардиологии им. акад. Е.И. Чазова в Москве и в НМИЦ им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Завершить исследование планируется до конца 2027 года. Будут оценивать раствор для подкожного введения в дозировке 80 мг/0,8 мл.

Исследование Lp(a)HORIZON началось в 2020 году и должно завершиться до конца 2025 года. В ходе него ученые анализируют влияние способности pelacarsen снижать уровень липопротеина (а) на возникновение значимых сердечно-сосудистых явлений у пациентов с манифестными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследование проходит в 55 клинических центрах. В нем участвуют 1130 человек.

В соответствии с клиническими рекомендациями Национальной липидной ассоциации (NLA), повышенный уровень Lp(a) — важный независимый фактор риска развития атеросклеротических заболеваний и кальцифицирующего стеноза аортального клапана. Lp(a) состоит из молекулы липопротеина низкой плотности и аполипопротеина А (аро(а)). Pelacarsen представляет собой антисмысловой нуклеотид, блокирующий экспрессию аро(а). В настоящее время для снижения уровня Lp(a) используются статины, эзетимиб и ингибиторы PCSK9. Препараты, непосредственно влияющие на Lp(a), в России не зарегистрированы.

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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