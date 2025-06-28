Президент утвердил поправки в федеральный бюджет на 2025 год

Президент утвердил изменения в федеральный бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Минздраву выделят дополнительно 19,4 млрд руб., на льготное лекобеспечение граждан направят еще 3,9 млрд руб., финансирование фонда «Круг добра» увеличат на 16,2 млрд руб.

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон № 152-ФЗ от 24.06.2025, которым вносятся изменения в закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Документом корректируется бюджет в связи с уточнением социально-экономического развития России.

Согласно документу, Минздрав дополнительно получит на свои расходы 19,4 млрд руб. Дополнительные средства, как и было указано в проекте документа, также выделили:

на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами — 3,88 млрд руб.;

на субвенции регионам на обеспечение детей-инвалидов лекарствами, медизделиями и лечебным питанием — 2,16 млрд руб.;

на госпрограмму «Развитие здравоохранения» — 13,5 млрд руб.;

на обеспечение работ фонда «Круг добра» — 16,2 млрд руб.

Скорректировали и основные характеристики федерального бюджета на текущий год. Так, общий объем доходов прогнозируется в сумме 38,5 трлн руб. вместо изначально заложенных 40,3 трлн руб. Расходы составят 42,2 трлн руб. Предельный уровень инфляции вместо ожидаемых 4,5% не превысит в 2025 году 7,6%.

Согласно отчету Минфина об исполнении бюджета, выделенного на новые нацпроекты, в целом на 1 апреля этот показатель достиг 22,9% от плановых бюджетных назначений. У нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» уровень исполнения существенно ниже — 3,8%; у погруженных в него федеральных проектов «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения» — 5,4%, «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» — 0%. О возможных причинах низкого уровня исполнения проектов — в материале «ФВ» от 13.05.2025 года «Задержка в «Развитии».

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