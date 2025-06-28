Глава камчатского Минздрава официально вступил в должность

«Олег Мельников – наш камчатский медик, давно работающий в Минздраве. Ему предстоит большая работа для решения проблем. Конечно, потребуется и поддержка на федеральном уровне», – отметил Владимир Солодов на пресс-конференции.

Мельников окончил Хабаровский государственный медицинский институт (сейчас Дальневосточный ГМУ) по специальности «врач общей практики», затем проходил клиническую ординатуру по хирургии. С 2002 по 2014 год работал хирургом, а потом заведующим отделением в Корякской окружной больнице. В течение трех лет был заместителем главврача в этом медучреждении. В 2017 году возглавил окружную больницу.

На работу в Минздрав региона перешел в 2021 году – сначала был начальником отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики, а в 2022 году занял пост заместителя главы ведомства. В 2024 году стал совмещать должности.

В конце января 2025 года Олег Мельников стал врио руководителя Минздрава Камчатского края, сменив Александра Гашкова. Экс-глава покинул пост на фоне инцидента в Петропавловске-Камчатском – там сразу 50 пациентов краевого онкологического диспансера заразились гепатитом В и С. Очаг заражения возник в кабинете компьютерной томографии. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В марте стало известно, что Гашков стал главным врачом санатория «Россия» в Ессентуках. Учреждение входит в структуру НМИЦ реабилитации и курортологии.