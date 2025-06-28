Компания «Сотекс» задала новый тренд в маркетинговых коммуникациях

Состоялось вручение наград конкурса Silver Mercury 2025 в сфере креативных и маркетинговых коммуникаций. Компания «Сотекс» с проектом «АнвиМакс. Зима здорового человека» стала одним из лидеров среди крупнейших компаний российского рынка рекламы. Всего на конкурс поступило свыше 1500 заявок.

В номинации «Фармацевтика и медицина» оценивались проекты, связанные с лекарственными препаратами, частными и государственными медицинскими центрами, лабораториями, косметологическими клиниками и так далее. Проект от «Сотекса» получил высокую оценку специалистов отрасли и завоевал почетную награду, конкурируя с известных брендов в блоке «Сезонный маркетинг», в котором особое внимание уделялось тому, как компании стимулируют продажи, укрепляют лояльность клиентов и увеличивают узнаваемость бренда в контексте сезонных событий или праздников. Проекты должны демонстрировать четкую связь между креативной концепцией и измеримыми бизнес-результатами и показателями эффективности.

Сервисы доставки еды ранее практически не применялись фармацевтическими компаниями для продвижения товаров, рассказали в компании «Сотекс». Однако оригинальный подход компании повысил узнаваемость продукта и увеличил спрос.

Программа включала использование интерактивного лендинга с розыгрышами промокодов, что позволило интегрировать препарат в ежедневный зимний сценарий пользователей и обеспечить новый уровень взаимодействия между потребителями и продуктом.

Стратегия позволила изменить восприятие фармакологических коммуникаций — вместо традиционных методов предупреждения болезней был предложен позитивный подход и внимание к здоровью потребителей, добавили в компании.

gxpnews