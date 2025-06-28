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Китай одобрил первый в мире агонист рецепторов глюкагона и ГПП-1

Китай одобрил mazdutide от Innovent Biologics  первый в мире агонист рецепторов глюкагона и ГПП-1 и первый препарат от ожирения, созданный в КНР. Лекарство показало эффективность, сопоставимую с тирзепатидом от Eli Lilly.

Национальное управление медицинской продукции КНР (NMPA) зарегистрировало первый отечественный препарат для снижения веса mazdutide. Его разработала китайская биотехнологическая компания Innovent Biologics, сообщившая о решении регулятора в пресс-релизе.

Это также первый в мире одобренный агонист рецепторов глюкагона и глюкагоноподобного пептида-1. Активация ГПП-1 замедляет опорожнение желудка и снижает аппетит, в то время как глюкагон усиливает расщепление жиров. Лекарство вводится раз в неделю подкожно.

Участники III фазы клинических испытаний, принимавшие mazdutide, похудели на 14,8% за 48 недель по сравнению с группой плацебо. Схожие показатели эффективности у аналогичных препаратов Wegovy (семаглутид) и Zepbound (тирзепатид) от фармацевтических корпораций Novo Nordisk и Eli Lilly. Также у китайского препарата отмечается заметно меньшее число испытуемых, прекративших лечение из-за побочных эффектов по сравнению с западными конкурентами. Для сравнения:

Madzutide
(6 мг, 48 недель)		 Cемаглутид
(2,4 мг, 72 недели)		 Тирзепатид
(15 мг, 72 недели)
Среднее снижение веса 14,8% 14,9% 20% (15 мг)
Количество участников, потерявших ≥5% веса 82,8% 83,5% 91%
Количество участников, потерявших ≥15% веса 50,6% 40,1% 64,6%
Снижение объема талии 11 см 13 см 18,4 см
Количество участников, прекративших лечения из-за побочных эффектов 0,5% 13,5% 15%

Источник: данные III фазы исследований SURMOUNT-1, SURMOUNT-5, STEP-8 и GLORY-1.

Китаю остро необходимы действенные лекарства для избавления от лишнего веса, которым страдает более 500 млн взрослых граждан. Прогнозируется, что к 2030 году доля населения с ожирением достигнет 65%. Из-за проблемы китайский ВВП потерял 283 млрд долл., считает Всемирная федерация ожирения.

Wegovy и Zepbound начали продаваться в стране полгода назад. Среди компаний в КНР клинические испытания перспективных средств для похудения проводят Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, Gan & Lee Pharmaceuticals и Hangzhou Sciwind Biosciences.
Фото: freepik.com

Владимир Заболотских
pharmvestnik

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28 июня, 2025 | Просмотров: 85