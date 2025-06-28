Китай одобрил первый в мире агонист рецепторов глюкагона и ГПП-1

Китай одобрил mazdutide от Innovent Biologics — первый в мире агонист рецепторов глюкагона и ГПП-1 и первый препарат от ожирения, созданный в КНР. Лекарство показало эффективность, сопоставимую с тирзепатидом от Eli Lilly.

Национальное управление медицинской продукции КНР (NMPA) зарегистрировало первый отечественный препарат для снижения веса mazdutide. Его разработала китайская биотехнологическая компания Innovent Biologics, сообщившая о решении регулятора в пресс-релизе.

Это также первый в мире одобренный агонист рецепторов глюкагона и глюкагоноподобного пептида-1. Активация ГПП-1 замедляет опорожнение желудка и снижает аппетит, в то время как глюкагон усиливает расщепление жиров. Лекарство вводится раз в неделю подкожно.