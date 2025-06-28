Китай одобрил первый в мире агонист рецепторов глюкагона и ГПП-1

Китай одобрил mazdutide от Innovent Biologics — первый в мире агонист рецепторов глюкагона и ГПП-1 и первый препарат от ожирения, созданный в КНР. Лекарство показало эффективность, сопоставимую с тирзепатидом от Eli Lilly.
Национальное управление медицинской продукции КНР (NMPA) зарегистрировало первый отечественный препарат для снижения веса mazdutide. Его разработала китайская биотехнологическая компания Innovent Biologics, сообщившая о решении регулятора в пресс-релизе.
Это также первый в мире одобренный агонист рецепторов глюкагона и глюкагоноподобного пептида-1. Активация ГПП-1 замедляет опорожнение желудка и снижает аппетит, в то время как глюкагон усиливает расщепление жиров. Лекарство вводится раз в неделю подкожно.
Участники III фазы клинических испытаний, принимавшие mazdutide, похудели на 14,8% за 48 недель по сравнению с группой плацебо. Схожие показатели эффективности у аналогичных препаратов Wegovy (семаглутид) и Zepbound (тирзепатид) от фармацевтических корпораций Novo Nordisk и Eli Lilly. Также у китайского препарата отмечается заметно меньшее число испытуемых, прекративших лечение из-за побочных эффектов по сравнению с западными конкурентами. Для сравнения:
|Madzutide
(6 мг, 48 недель)
|Cемаглутид
(2,4 мг, 72 недели)
|Тирзепатид
(15 мг, 72 недели)
|Среднее снижение веса
|14,8%
|14,9%
|20% (15 мг)
|Количество участников, потерявших ≥5% веса
|82,8%
|83,5%
|91%
|Количество участников, потерявших ≥15% веса
|50,6%
|40,1%
|64,6%
|Снижение объема талии
|11 см
|13 см
|18,4 см
|Количество участников, прекративших лечения из-за побочных эффектов
|0,5%
|13,5%
|15%
Источник: данные III фазы исследований SURMOUNT-1, SURMOUNT-5, STEP-8 и GLORY-1.
Китаю остро необходимы действенные лекарства для избавления от лишнего веса, которым страдает более 500 млн взрослых граждан. Прогнозируется, что к 2030 году доля населения с ожирением достигнет 65%. Из-за проблемы китайский ВВП потерял 283 млрд долл., считает Всемирная федерация ожирения.
Wegovy и Zepbound начали продаваться в стране полгода назад. Среди компаний в КНР клинические испытания перспективных средств для похудения проводят Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, Gan & Lee Pharmaceuticals и Hangzhou Sciwind Biosciences.
Фото: freepik.com
Владимир Заболотских
pharmvestnik