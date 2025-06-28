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Великобритания инвестирует 2 млрд фунтов стерлингов в развитие фармацевтики и биотехнологий

Великобритания представила стратегию развития сфер фармацевтики, биотехнологий и медицинских изделий. Правительство инвестирует более 2 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долл.), чтобы к 2035 году оказаться среди тройки стран, лидирующих в этих секторах экономики.

Британское правительство обнародовало стратегию развития отраслей фармацевтики, биотехнологий и медицинских технологий, в которых страна намерена стать одним из трех мировых лидеров к 2035 году после США и КНР. Об этом пишет портал Fierce Pharma.

Компании смогут быстрее приступать к проведению клинических испытаний  получить разрешение можно будет менее чем за 150 дней, следует из сообщения. Власти дополнительно обещают упростить процедуру регистрации препаратов, реформировав регуляторный орган Великобритании  Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Кроме того, будет создана «самая передовая и безопасная» система для хранения и обработки медицинских данных на базе искусственного интеллекта.

Документ также предусматривает подписание не менее одного крупного соглашения о сотрудничестве с ведущими биофармацевтическими производителями в год. Первая сделка уже заключена с немецким биотехнологическим гигантом BioNTech, который направит 1 млрд фунтов (1,3 млрд долл.) в течение десяти лет на развитие исследовательского центра в Великобритании. Правительство страны, в свою очередь, выделит до 129 млн фунтов (172 млн долл.) на этот проект.

Общий объем госинвестиций превысит 2 млрд фунтов (2,7 млрд долл.). Genomics England — государственная компания по расшифровке генома и формированию базы данных ДНК — получит более 650 млн фунтов (876 млн долл.) на пять лет. Привлечение фармпроизводителей в страну обойдется в 520 млн фунтов (701 млн долл.). В программу Our Future Health, собирающую медицинские данные о британцах для исследований, вложат до 354 млн фунтов (477 млн долл.). Профинансируют и доклинические испытания на 30 млн фунтов (40 млн долл.).

Ассоциация британской фармацевтической промышленности (ABPI) поддержала инициативу. Крупнейшее фармлобби страны отметило, что критерием успеха станет рост числа инноваций в индустрии.

Правительство признало, что ранее применявшиеся меры оказались неэффективными из-за бюрократических препонов, мешавших освоению новейших технологий.
Фото: gov.uk

Владимир Заболотских
pharmvestnik

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28 июня, 2025 | Просмотров: 90