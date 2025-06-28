Великобритания инвестирует 2 млрд фунтов стерлингов в развитие фармацевтики и биотехнологий

Великобритания представила стратегию развития сфер фармацевтики, биотехнологий и медицинских изделий. Правительство инвестирует более 2 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долл.), чтобы к 2035 году оказаться среди тройки стран, лидирующих в этих секторах экономики.

Британское правительство обнародовало стратегию развития отраслей фармацевтики, биотехнологий и медицинских технологий, в которых страна намерена стать одним из трех мировых лидеров к 2035 году после США и КНР. Об этом пишет портал Fierce Pharma.

Компании смогут быстрее приступать к проведению клинических испытаний — получить разрешение можно будет менее чем за 150 дней, следует из сообщения. Власти дополнительно обещают упростить процедуру регистрации препаратов, реформировав регуляторный орган Великобритании — Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Кроме того, будет создана «самая передовая и безопасная» система для хранения и обработки медицинских данных на базе искусственного интеллекта.