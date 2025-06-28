«ВкусВилл» готовит к запуску витаматы с БАД Великобритания инвестирует 2 млрд фунтов стерлингов в развитие фармацевтики и биотехнологий » Тимофей Нижегородцев: экономических причин для одинаковых цен на лекарства внутри ЕАЭС нет Цены на лекарства в странах ЕАЭС могут отличаться в пять раз и более. Причина в различиях национальных подходов к ценовому регулированию, методиках расчета предельных цен и перечнях референтных стран. Однако нет никаких экономических предпосылок, чтобы успешно решить эту проблему. Странам ЕАЭС будет невозможно получить ту же цену на лекарства, которая есть в России, потому что фармкомпании не заинтересованы в регистрации препаратов на относительно небольших рынках, сказал заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на сессии Евразийского экономического форума (ЕЭФ) в Минске, передает корреспондент «ФВ». По мнению Нижегородцева, ждать, что с помощью какого-либо экономического или административного способа удастся заставить фармкомпании проходить регистрацию и продавать лекарства в странах ЕАЭС по тем же ценам, что в России, — все равно что «ожидать от моря погоды»; «не получится этого сделать». Цены на лекарства в странах ЕАЭС могут отличаться в пять раз и более, сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович. По его словам, ЕЭК впервые провела масштабное исследование фармацевтического рынка стран ЕАЭС с точки зрения конкуренции и выявила «критические различия в регулировании, которые создают разные условия для работы на нем». В Белоруссии перечень лекарств, цены на которые регулируются, состоит из 54 МНН, в Казахстане – более 6 тыс. торговых наименований, в России – более 800 МНН, следует из презентации Ермоловича. Отличаются и перечни референтных цен: в Белоруссии — 14, включая Россию, в Казахстане — 11, включая Белоруссию и Россию, в России — 12, но ни одной страны ЕАЭС. Ценовой диспаритет (в части зарегистрированной предельной цены производителя и аптечной цены) выявлен в отношении 44 торговых наименований лекарств из 68 изученных (65%), заявил Ермолович. Есть препараты массового применения, цены на которые отличаются в пять раз и более: например, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, патологий кроветворной системы. Развитие конкуренции могло бы помочь преодолеть эту проблему, отметил Ермолович. В ответ на это ЕЭК предложила создать модельный перечень препаратов для единого подхода к ценообразованию и разработать Кодекс добросовестных практик фармсектора ЕАЭС, чтобы сдерживать антиконкурентное поведение субъектов рынка и различия сбытовой политики. Объем всего фармрынка ЕАЭС составляет 2,7 трлн российских рублей (почти 31 млрд долл.), следует из презентации Ермоловича. На госзакупки приходится 34%, на розничный сегмент — 66%. По его словам, это самый зарегулированный рынок. Странам ЕАЭС будет невозможно получить ту же цену на препарат, которая есть в России, потому что фармкомпании не заинтересованы в регистрации лекарств на относительно небольших рынках, заявил Нижегородцев. «Когда перед ценовой реформой мы делали исследование по фармацевтическим рынкам СНГ и ЕАЭС, то увидели, что помимо диспаритета цена есть еще одна проблема — слабая регистрация новых лекарственных средств. В России их было на порядок больше, чем в других странах. Компании не хотят проходить процедуру регистрации, потому что они получают эти рынки через условный Смоленск и Оренбург, когда совершают трансграничную торговлю», — прокомментировал ситуацию замглавы ФАС. По его мнению, ожидать, что каким-то экономическим или административным способом фармкомпании удастся заставить проходить регистрацию и продавать лекарства в странах ЕАЭС по таким же ценам, что и в России, «как ожидать от моря погоды, не получится это сделать». Единственный способ, по мнению Нижегородцева, регуляторным органам стран ЕАЭС подумать над возможными вариантами присоединения к регуляторной системе Российской Федерации. «Если вы хотите обеспечить цены и разнообразие такие же, как на российском рынке, то требуется присоединение к информационным, надзорным, регистрационным системам России, — констатировал Нижегородцев. — Это, наверное, наиболее короткий путь, для того чтобы сразу же получить дополнительные профиты и преференции и для производителей национальных, и для национального рынка, которые имеются в России». «Мы достигли пределов эффективности по цене на российском рынке и сейчас обсуждаем в рамках БРИКС с Китаем и Индией возможность сформировать по некоторым классам лекарств общие программы закупок и общие требования», — сказал он.

Фото: скрин с трансляции Екатерина Погонцева

pharmvestnik