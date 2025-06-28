Бренд «Сеалекс» обанкротившейся «РИА «Панда» повторно продали на аукционе

Пять товарных знаков обанкротившейся компании «РИА «Панда» ушли с молотка суммарно за 30 млн руб. Продан был в том числе бренд Sealex, под которым выпускали биодобавки, а также бренд кремов от аллергии «Гистан». Ранее товарные знаки уже пытались продать с аукциона в марте.

Петербургское ООО «РИА «Панда» продало на торгах пять товарных знаков, включая бренд Sealex, под которым до 2016 года выпускались биологически активные добавки (БАД) для повышения потенции. С итогами аукционов ознакомился «РБК Петербург».

С молотка ушли следующие торговые знаки компании:

Sealex — за 3,2 млн руб.;

«Сеалекс» — 8,1 млн руб.;

«Sealex Сеалекс» — 3,4 млн руб.

Также были проданы названия, под которыми продавались кремы от аллергии. Gistan и «Гистан» выкупили по 8,1 млн руб. каждый.

Покупателем всех пяти лотов стал индивидуальный предприниматель Артур Маргарян из Новосибирска. Он был не единственным участником торгов: по трем из пяти лотов с ним соревновалось ООО «Бухпартнер — Бухгалтерия и аудит» из Гатчины.

Суммарная выручка конкурсного управляющего «РИА «Панда» Анны Нехиной составила 30,9 млн руб., при начальной стоимости всех пяти брендов в 12,4 млн руб.

В марте товарные знаки обанкротившейся компании уже пытались продать на торгах: их собиралась купить компания «Диалог» почти за 90 млн руб. Однако сделка не была завершена.

Как ранее писал «ФВ», неприятности у «РИА «Панда» начались десять лет назад, когда в 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАД». В 2016 году Роспотребнадзор изъял из оборота «Сеалекс форте» и «Аликапс», которые входили в число самых продаваемых БАД в стране, из-за содержания незаявленной субстанции тадалафил. В конце 2020 года «РИА «Панда» объявили банкротом.

В интервью «ФВ» в ноябре 2020 года основатель фармацевтического холдинга Игорь Воробей говорил, что продолжит выпуск «Сеалекса» и крема «Гистан-Н» на контрактном производстве в Индии. В 2021 году на предприятии ввели внешнее управление. Тогда же суд признал Воробья виновным в производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. Приговор был обжалован, и в ноябре 2024 года Воробей получил пять лет условно с испытательным сроком в четыре года, а также штраф в 2,5 млн руб. Суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с производством лекарств, в течение трех лет. Однако и прокуратура, и бизнесмен остались недовольны этим вердиктом и снова обжалуют его.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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