Минпромторг предложил смягчить правила закупок медоборудования

Минпромторг предложил временно отменить требование указывать баллы локализации в документах для закупок 18 видов медицинского оборудования. Изменения позволят производителям использовать действующие реестровые записи без балльной оценки до конца 2026 года.

Минпромторг разработал проект постановления о внесении изменений в Постановление Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Документ проходит общественное обсуждение до 30 июня.

Балльную систему для оценки степени локализации 18 видов медицинского оборудования установило правительство постановлением № 1293 от 08.08.2023. В частности, в список попали компьютерные томографы, маммографы, аппаратно-программные комплексы для регистрации и обработки рентгеновских изображений, а также УЗИ-аппараты.

При этом, как указано в пояснительной записке к проекту, сейчас для отдельных видов медтехники ‎еще действуют реестровые записи, созданные до введения балльной системы, ‎на основании сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 и актов экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ. Сроки действия этих реестровых записей истекут ‎до конца 2026 года.

В то же время, в соответствии с постановлением № 1875, информацией для подтверждения страны происхождения товаров является номер реестровой записи.

«Сложилась ситуация, при которой номера действующих реестровых записей не принимаются заказчиками в рамках реализации «национального режима» закупок в случае, если в выписках из реестровых записей продукции не указана сумма баллов, хотя сами записи являются актуальными, поскольку документы, на основании которых они сформированы, получены до введения балльной системы оценки», — указывают авторы документа.

Предлагается распространить национальный режим закупок на производителей медизделий, которые имеют действующие реестровые записи. Документом устанавливается изъятие по обязательному указанию в выписках суммы баллов для отдельных видов медицинских изделий, ‎в отношении которых ранее была введена балльная система.

Учитывая, ‎что сроки действия таких реестровых записей истекут до конца 2026 года, предлагается придать проектируемой норме временный характер — до 31 декабря 2026 года.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

pharmvestnik