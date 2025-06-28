«Ростех» за 43 млн рублей разработал мобильный пункт заготовки крови

Мобильный комплекс представляет собой компактный автобус, в котором можно перевозить до восьми специалистов, занимающихся забором крови. Это не является нарушением законодательных норм, которые ограничивают перевозку людей в трейлерах и кузовах автомобилей.

МПЗК созданы на базе отечественных автобусов НЕФАЗ и VOLGABUS и оснащены профильным медоборудованием российского и китайского производства, включая аппараты плазмафереза и морозильные камеры. Регулирование всех процессов и отслеживание состояния оборудования осуществляется в дистанционном режиме. Цифровая платформа обеспечивает удаленный мониторинг состояния медицинского оборудования, автоматическое регулирование микроклимата салона, учет расходных материалов и формирование графика техобслуживания.

За один выезд мобильный пункт способен заготовить до 40,5 литров крови и компонентов. Комплекс оснащен автономной энергосистемой, которая обеспечивает бесперебойную работу всех приборов и устройств в течение минимум восьми часов при температуре от +40 до -40 °С.

Передвижной медицинский модуль получил валидацию Росздравнадзора в середине июня 2025 года. Ожидается, что первые изделия поступят в клиники до конца года.

Разработкой комплекса в составе «Росэла» занималось научно-производственное предприятие «Рубин». Объем инвестиций в проект составил не менее 43,35 млн рублей, из которых 20 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности Пензенской области в виде льготного займа. Средства направлены на опытно-технологические и опытно-конструкторские работы, производство пилотных партий продукта, а также на испытания перед регистрацией в Росздравнадзоре.