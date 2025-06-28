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Торговые знаки «Сеалекс» и «Гистан» повторно проданы на торгах

На открытом аукционе, итоги которого подвели 24 июня 2025 года, повторно проданы пять товарных знаков, принадлежавших признанному банкротом ООО «РИА «Панда». Торги проводились для наименований Gistan, «Гистан», Sealex, «Сеалекс» и «Sealex Сеалекс». Все пять знаков почти за 30,9 млн рублей приобрел Олег Вайзбек, действующий в интересах ИП Артура Маргаряна. Стартовая стоимость всех лотов приблизилась к 12,5 млн рублей. Ранее аналогичные торги проводились в марте – тогда товарные знаки были проданы за 87,5 млн рублей.

По итогам нового аукциона торговые знаки «Sealex Сеалекс», «Сеалекс» и Sealex были проданы за 3,4 млн, 8,1 млн и 3,2 млн рублей соответственно. Под этими брендами выпускались биологически активные добавки (БАД) для повышения мужской потенции. «Гистан» и Gistan победитель аукциона приобрел за более чем 8,1 млн рублей каждый. Под этой маркой РИА «Панда» производила крем для лечения аллергии.

ИП Маргарян Артур Сурикович, по данным СПАРК-Интерфакс, занимается деятельностью по оптовой торговле сельскохозяйственным, животным, текстильным сырьем и полуфабрикатами, зерном, необработанным табаком и т. д. Индивидуальному предпринимателю принадлежит 100% долей ООО «Технопарк «Вольгинский».

В марте 2025 года на открытом аукционе, в ходе которого продавались те же торговые знаки, торги выиграла Елизавета Хабарова, представляющая интересы ООО «Диалог». На тот момент бренды были реализованы за 87,5 млн рублей.

В ноябре 2024 года Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга приговорил владельца банкротящейся компании «РИА «Панда» Игоря Воробья к пяти годам условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 2,5 млн рублей за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Суд признал виновным по этой же статье гендиректора другого производителя БАД – ООО «ВИС» Сергея Назарова. Он приговорен к аналогичному наказанию.

По версии следствия и суда, в 2009 году Воробей предложил на тот момент действующему гендиректору ООО «ВИС» Аркадию Уткину осуществлять производство БАД и косметических средств с добавлением лекарственных препаратов. Впоследствии такие товары начали поставлять в аптечные сети с указанием не соответствующей действительности информации о составе продукции. Правоохранители пришли к выводу, что Уткин был осведомлен об отсутствии у ООО «ВИС» необходимой лицензии. Несмотря на это, он согласился и закупил фармсубстанции – диклофенак натрия, ибупрофен и тадалафил. Бизнесмены занимались производством такой продукции с марта по июль 2010 года, как считают суд и следствие.

В январе 2013 года в должность гендиректора ООО «ВИС» вступил Сергей Назаров. Он и Воробей использовали аналогичную схему с июня 2014 года по март 2015-го. Было изготовлено 461,3 тысячи упаковок Сеалекс Форте и 306,1 тысячи упаковок Али Капс с добавлением тадалафила, который не был заявлен при госрегистрации. Фигуранты осуществили их поставку по договорам на сумму более 524,4 млн рублей. Кроме того, Воробей не уплатил НДС и налог на прибыль на общую сумму 707,1 млн рублей. Со штрафами и пенями сумма достигла около 2 млрд рублей.

После начала расследования представители компании «РИА «Панда» заявляли, что в БАД нет действующих веществ лекарственных препаратов, обосновывая доводы «независимыми научными исследованиями». Однако Роспотребнадзор решил изъять с рынка популярные БАД для мужчин Сеалекс Форте и Али Капс, суммарный объем продаж которых составлял около 3 млрд рублей в год.

В июле 2017 года в офисе и на производстве РИА «Панда» в Санкт-Петербурге прошли обыски в связи с возбужденным в отношении компании уголовным делом об уклонении от уплаты налогов на сумму более 144 млн рублей. В мае 2018 года Игоря Воробья задержали сотрудники ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, а в сентябре 2019 года заместитель генпрокурора РФ Юрий  Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фигурантов.

Источник: Федресурс
Фото: freepik.com/автор:pressfoto

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28 июня, 2025 | Просмотров: 94