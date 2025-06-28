Торговые знаки «Сеалекс» и «Гистан» повторно проданы на торгах

По итогам нового аукциона торговые знаки «Sealex Сеалекс», «Сеалекс» и Sealex были проданы за 3,4 млн, 8,1 млн и 3,2 млн рублей соответственно. Под этими брендами выпускались биологически активные добавки (БАД) для повышения мужской потенции. «Гистан» и Gistan победитель аукциона приобрел за более чем 8,1 млн рублей каждый. Под этой маркой РИА «Панда» производила крем для лечения аллергии.

ИП Маргарян Артур Сурикович, по данным СПАРК-Интерфакс, занимается деятельностью по оптовой торговле сельскохозяйственным, животным, текстильным сырьем и полуфабрикатами, зерном, необработанным табаком и т. д. Индивидуальному предпринимателю принадлежит 100% долей ООО «Технопарк «Вольгинский».

В марте 2025 года на открытом аукционе, в ходе которого продавались те же торговые знаки, торги выиграла Елизавета Хабарова, представляющая интересы ООО «Диалог». На тот момент бренды были реализованы за 87,5 млн рублей.

В ноябре 2024 года Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга приговорил владельца банкротящейся компании «РИА «Панда» Игоря Воробья к пяти годам условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 2,5 млн рублей за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Суд признал виновным по этой же статье гендиректора другого производителя БАД – ООО «ВИС» Сергея Назарова. Он приговорен к аналогичному наказанию.

По версии следствия и суда, в 2009 году Воробей предложил на тот момент действующему гендиректору ООО «ВИС» Аркадию Уткину осуществлять производство БАД и косметических средств с добавлением лекарственных препаратов. Впоследствии такие товары начали поставлять в аптечные сети с указанием не соответствующей действительности информации о составе продукции. Правоохранители пришли к выводу, что Уткин был осведомлен об отсутствии у ООО «ВИС» необходимой лицензии. Несмотря на это, он согласился и закупил фармсубстанции – диклофенак натрия, ибупрофен и тадалафил. Бизнесмены занимались производством такой продукции с марта по июль 2010 года, как считают суд и следствие.

В январе 2013 года в должность гендиректора ООО «ВИС» вступил Сергей Назаров. Он и Воробей использовали аналогичную схему с июня 2014 года по март 2015-го. Было изготовлено 461,3 тысячи упаковок Сеалекс Форте и 306,1 тысячи упаковок Али Капс с добавлением тадалафила, который не был заявлен при госрегистрации. Фигуранты осуществили их поставку по договорам на сумму более 524,4 млн рублей. Кроме того, Воробей не уплатил НДС и налог на прибыль на общую сумму 707,1 млн рублей. Со штрафами и пенями сумма достигла около 2 млрд рублей.

После начала расследования представители компании «РИА «Панда» заявляли, что в БАД нет действующих веществ лекарственных препаратов, обосновывая доводы «независимыми научными исследованиями». Однако Роспотребнадзор решил изъять с рынка популярные БАД для мужчин Сеалекс Форте и Али Капс, суммарный объем продаж которых составлял около 3 млрд рублей в год.

В июле 2017 года в офисе и на производстве РИА «Панда» в Санкт-Петербурге прошли обыски в связи с возбужденным в отношении компании уголовным делом об уклонении от уплаты налогов на сумму более 144 млн рублей. В мае 2018 года Игоря Воробья задержали сотрудники ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, а в сентябре 2019 года заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фигурантов.