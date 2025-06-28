Во Владимирской области назначен курирующий здравоохранение замгубернатора

Отставку Баранова в мае анонсировал губернатор Александр Авдеев. Глава региона отметил, что работа Константина Баранова помогла решить многие проблемы в местном здравоохранении, в том числе в сфере льготного лекарственного обеспечения.

«Константин Николаевич сейчас проходит лечение и параллельно проходит согласование в один из федеральных центров. За время работы он сделал многое для стабилизации ситуации в сфере здравоохранения региона», – утверждает Авдеев.

Баранов координировал работу Минздрава, Минтруда и Министерства социальной защиты населения.

Владимир Куимов в 1997 году окончил Новгородский госуниверситет по специальности «история», в 2006 году – Северо-Западную академию государственной службы по специальности «финансы и кредит». В 2011 году прошел Президентскую программу подготовки управленческих кадров для народного хозяйства в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова. Является кандидатом философских наук.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в качестве рабочего Чудовского дорожного ремонтно-строительного управления Новгородской области. В 1997 году стал специалистом отдела профессионального образования Центра профессиональной подготовки города, после чего возглавил ООО «Новгородский молодежный бизнес-инкубатор».

С 1998 по 2006 год работал на различных должностях в Комитете по культуре и молодежной политике администрации Великого Новгорода, Комитете по делам молодежи, культуры и спорта администрации Чудовского района Новгородской области, Комитете по образованию, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Великого Новгорода, а также в госучреждениях региона. Возглавлял Управление по молодежной политике Комитета культуры и молодежной политики.

С 2006 по 2018 год занимал руководящие должности в инвестиционно-финансовых компаниях Москвы, после чего был назначен замминистра, а затем и министром инвестиционной политики Новгородской области.

В 2019 году его назначили исполнительным директором Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», в 2020 году – замдиректора Международной школы бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. В 2021 году он занял позицию замруководителя Финансово-аналитического центра при Правительстве Московской области.

Заместителем губернатора Владимирской области Владимир Куимов стал в 2022 году. На позиции он курировал деятельность Министерства образования и молодежной политики, Министерства культуры, Министерства физической культуры и спорта, Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия, а также Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.