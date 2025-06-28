МВД: из нелегального оборота изъята фармпродукция и наркосодержащие вещества на 405 млн рублей

Координацию деятельности проводило Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. Его представители возглавили работу межведомственного штаба – кроме профильных подразделений, туда вошли ФСБ России, ФТС России и Росздравнадзор.

Правоохранители провели более 13,8 тысячи оперативных и контрольных мероприятий, проверили 8,4 тысячи интернет-ресурсов и 940 международных почтовых отправлений. В итоги они выявили и пресекли 698 правонарушений, возбудили 177 уголовных дел, задержали 100 человек, причастных к противоправной деятельности, и составили 495 протоколов об административных нарушениях.

«Из оборота изъята недоброкачественная фармацевтическая и медицинская продукция, а также наркосодержащие вещества на сумму свыше 405,5 млн рублей, заблокировано более 3 400 интернет-ресурсов, содержавших запрещенную информацию и использовавшихся для безрецептурной реализации ограниченных в обороте наркотических средств и психотропных веществ», – сообщила Волк.

В 2023 году сотрудники МВД России в ходе операции «Пангея» изъяли из незаконного оборота фармпродукцию на 300 млн рублей. Тогда было возбуждено 124 уголовных дела о реализации сильнодействующих веществ и задержано 12 подозреваемых.

В апреле 2025 года стало известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Обвинение предъявили 14 фигурантам.

Во время обысков в местах их жительства, аптеках и складских помещениях были изъяты недоброкачественные лекарства – их общая стоимость превышает 100 млн рублей. Следователи считают, что фигуранты не позднее июля 2024 года вступили в сговор, чтобы сбывать на территории РФ контрафактные и незарегистрированные лекарства, приобретаемые за пределами страны. СМИ отмечали, что речь может идти о препаратах для лечения ожирения и эректильной дисфункции.

В начале июня Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы утвердила заключение в отношении десяти человек, обвиняемых в сбыте товаров без маркировки и обращении недоброкачественных препаратов. Предполагается, что в составе организованной группы фигуранты реализовывали через аптеки лекарства без нанесения обязательной информации и маркировки – всего на 12 млн рублей. Они предназначались для пациентов с сахарным диабетом.

В надзорном ведомстве названия лекарств не раскрыли, но на оперативных кадрах Управления СК РФ по Москве можно рассмотреть некоторые. Например, это гипогликемическое средство Саксенда (лираглутид), противоопухолевый препарат Кселода (капецитабин), а также поливитамины для парентерального введения Солувит Н.