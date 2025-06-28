Аналитики представили топ-10 противовирусных препаратов

По итогам первого полугодия 2025 года сегмент противовирусных препаратов продемонстрировал устойчивый рост: продажи увеличились на 21% в денежном выражении и на 11% в количестве упаковок. В рейтинге самых продаваемых лекарственных групп противовирусные средства заняли вторую позицию по объему выручки, следует из отчета аналитической компании RNC Pharma.

В сегменте противовирусных препаратов (без учета ВИЧ-терапии) лидером стал «Ингавирин» от российской фармкомпании «Валента Фарм» с долей 15,65%. На втором месте, несмотря на падение продаж на 5%, оказался «Арбидол» («Отисифарм», 10,31%), Замыкает тройку лидеров «Кагоцел» («Биннофарм Групп», 9,71%), показавший рост на 63%.

Наибольшую динамику продемонстрировали препараты «Тилорон» (+79%) и «Тамифлю» (+51%).

Противовирусные препараты играют ключевую роль в борьбе с различными инфекционными заболеваниями, вызванными вирусными агентами. Эти средства являются очень широкой группой, в которую входят препараты для терапии целого ряда вирусных инфекций: от ОРВИ и герпеса до гепатита и ВИЧ-инфекции. Обзор аптечных продаж противовирусных препаратов прямого действия в 2024 году ранее представил GxP News.