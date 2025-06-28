Комитет по вакцинации в США проголосовал против вакцин с тиомерсалом

Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP), состав которого недавно был обновлен министром здравоохранения и социальных служб США Робертом Ф. Кеннеди-младшим, пошел против устоявшейся практики вакцинации, рекомендовав не использовать прививки от гриппа с консервантом тиомерсал. Этот компонент используется в вакцинах уже много лет и подвергается критике со стороны активистов антипрививочного движения. Вместе с тем ACIP единогласно подтвердил рекомендацию о ежегодной вакцинации против гриппа для всех лиц старше 6 месяцев.

На заседании, которое прошло 26 июня, комитет резко выступил против вакцин с тиомерсалом — консервантом, который содержит следовые количества ртути. Антивакцинные активисты утверждают, что он может вызывать аутизм. При этом многочисленные исследования, включая проведенное Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в 2010 году, опровергают эту связь.

Тиомерсал, который Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) описывает как «ртутное органическое соединение», используют в качестве консерванта в вакцинах для остановки роста микробов и предотвращения заражения. С 2001 года все детские вакцины, лицензированные и рекомендованные в США, не содержат этого компонента, за исключением некоторых многодозовых формул вакцин от гриппа.

Федеральные агентства здравоохранения, Американская академия педиатрии и производители вакцин согласились сократить или полностью исключить компонент из вакцин в качестве меры предосторожности. Как пояснили эксперты в области общественного здравоохранения телеканалу ABC News, это привело к появлению антивакцинальных групп, утверждавших, что тиомерсал небезопасен, и породило предположения о том, что ртуть вызывает аутизм.

При этом в FDA и CDC утверждают, что нет никаких доказательств того, что низкие дозы тимеросала в вакцинах причиняют вред, за исключением незначительных реакций в месте инъекции, таких как покраснение или отек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также заявили об отсутствии доказательств того, что небольшое количество тиомерсала представляет риск для здоровья. В организации добавили, что другие медицинские группы в США и Европе придерживаются той же точки зрения.

Хотя данная рекомендация затрагивает менее 5% всех поставок вакцин против гриппа в США, она демонстрирует готовность комитета учитывать неподтвержденные данные о негативном влиянии вакцин, сообщил портал Fierce Pharma.

Как пишет The Washington Post, на этой неделе CDC опубликовали в Cети 17-страничный документ, в котором говорится, что тиомерсал безопасен. Он должен был стать справочным материалом для членов ACIP перед его заседанием и голосованием. Документ ненадолго разместили на веб-сайте комитета, но за день до мероприятия он был удален.

Решение ACIP также вызывало тревогу у экспертов еще из-за влияния нового министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, известного своей антивакцинной позицией. Ранее в этом месяце он уволил всех 17 членов ACIP, заменив их группой из восьми советников, которые открыто выражали антивакцинные взгляды. Среди них в том числе оказался сотрудник, который уже подал в отставку.

gxpnews