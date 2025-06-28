В России работают над организацией закупок препаратов от гемофилии

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФКУ «ФЦПиЛО») Минздрава России ведет организацию закупок четырех лекарств фактор свертывания крови VIII для больных гемофилией (наследственное заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора. Ранее СМИ сообщили, что с начала 2025 года перебои с выдачей препаратов возникли минимум в девяти российских регионах. В Минздраве подтвердили, что потребность в этих лекарствах закрыта не полностью, добавив, что на участие в аукционах по закупке средств не было подано ни одной заявки.

«В настоящее время ФКУ „ФЦПиЛО” Минздрава России ведется организация закупочных процедур. Ситуация находится на контроле Росздравнадзора», — отметили в федеральной службе, добавив, что министерство зарегистрировало предельные отпускные цены на эти лекарства в конце июня текущего года.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Всероссийское общество гемофилии сообщила, что с начала 2025 года перебои с выдачей препаратов для больных гемофилией возникли в Московской, Саратовской, Тверской, Орловской, Смоленской областях, а также в Татарстане, Башкирии, Пермском и Красноярском краях.

Пациенты утверждают, что им отказывают в получении лекарств с действующими веществами фактор свертывания крови VIII, фактор свертывания крови IX, симоктоког альфа и фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда. Эти лекарства закупают по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий», пациенты получают их бесплатно.

Как подчеркнул президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев, препараты, с которыми возникли перебои, необходимы для немедленной остановки кровотечений. Это грозит жизнеугрожающими состояниями. «Если кровотечение не купировать своевременно, начинается разрушение суставных тканей: возникает воспаление, отек, повреждаются хрящи и костные поверхности», — пояснил Жулев.

В Минздраве изданию подтвердили, что потребность в этих лекарствах закрыта не полностью. В министерстве отметили, что объявляли аукционы, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Об этом также сообщили в аналитической компании Headway Company. По их данным, всего в 2025 году объявили 57 аукционов на такие лекарства, последний из которых завершился 31 марта. Следующие 13 тендеров находятся в статусе «Размещение отменено» — на участие в них не подано ни одной заявки.

В Департаменте регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава сообщили, что поставщики отказываются от участия в закупках препаратов от гемофилии из-за заниженных начальных цен контрактов. Поставки возобновятся только после перерегистрации цен в сторону повышения и производства необходимых объемов. Сейчас пересматриваются предельные цены на фактор свертывания крови VIII и фактор свертывания крови IX.

gxpnews