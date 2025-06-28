Россия планирует зарегистрировать свои препараты в Турции

Россия и Турция договорились рассмотреть вопрос о взаимных поставках лекарств и медицинских изделий, а также об обмене опытом между научными учреждениями в области биотехнологий, фармацевтики и биомедицинской инженерии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на протокол заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Российская сторона выразила заинтересованность в регистрации и внедрении на турецкий рынок более эффективных, действенных и безопасных лекарственных средств для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний», — говорится в документе.

Кроме того, Россия и Турция договорились расширять сотрудничество в сфере оздоровительного туризма. Турецкая сторона подтвердила готовность проводить соответствующие мероприятия в рамках концепции Heal in Türkiye.

19-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 27 июня 2025 года в Москве.

Ранее российская компания «Р-Фарм» заявила о заинтересованности в локализации производства турецких препаратов в России и поддержке их выхода на российский рынок. Компания также сообщила, что рассматривает сотрудничество с Турцией по продвижению своего портфеля, включающего оригинальные препараты, биосимиляры и дженерики, на турецком рынке и рынках третьих стран.

gxpnews