Производство китайских медизделий будет локализовано в России

Сеченовский университет заключил соглашение о создании «Международного консорциума индустрии медицинских технологий» в рамках Восточного форума инноваций в области медицинских технологий — 2025, который прошел в Шанхае.

Подписание соглашения стало шагом в масштабном проекте по локализации на территории России производства современных медицинских изделий китайских компаний, включая реабилитационное оборудование и лабораторную технику.

Директор по коммерциализации технологий Александр Кулиш Сеченовского университета подчеркнул роль университета в обеспечении полного цикла работ: от научно-технической экспертизы и адаптации конструкторско-технологической документации до организации промышленного производства на базе российских предприятий в кооперации с Медико-техническим кластером и профильным Консорциумом МТ.

Важным итогом визита стало также установление партнерских отношений с Международной академической ассоциацией медицинских инноваций (ICMIAC) и переговоры с руководством около 20 китайских производственных компаний, расположенных в ОЭЗ «Линьган». В перечень для локализации вошли устройства для исследований крови и лабораторные анализаторы, реабилитационное оборудование.

«Наша задача не просто воспроизвести существующие образцы, а создать медицинскую технику с улучшенными характеристиками, — отметил Александр Кулиш. — Мы используем китайские технологические платформы, адаптируем их под российскую компонентную базу и стандарты, но, что самое главное, совместно с клиницистами и инженерами-технологами проводим глубокую доработку изделий, повышая их эргономику, функциональность и потребительские качества».

Технологический процесс локализации включает глубокий инженерный анализ, замену критически важных импортных компонентов на российские аналоги и обязательную валидацию доработанных изделий с участием врачей-практиков. Реализация проекта позволит укрепить технологический суверенитет России в сфере медицинского приборостроения, обеспечив отечественные клиники современным оборудованием, а также создаст устойчивую базу для экспорта высокотехнологичных российско-китайских инновационных решений.

gxpnews