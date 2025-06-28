Обзор аптечных продаж муколитиков: популярные МНН и лидеры рынка

В среднем за год россияне приобретали в аптеках около 60 млн упаковок муколитиков. При этом по итогам последних 12 месяцев было продано только 47,6 млн упаковок на сумму свыше 14,2 млрд рублей, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group.

При сравнении с аналогичным периодом продажи в упаковках сократились на 18,7%, в рублях — на 3,7%. Причина — теплая зима, которая привела к мягкому сезону ОРВИ и, как следствие, к снижению продаж препаратов от кашля, сильно подверженных фактору сезонности. Практически все препараты группы отпускаются в аптеках без рецепта, поэтому муколитические средства относятся к товарам свободного выбора в аптеках. В среднем одну упаковку препарата от кашля в аптеках можно приобрести за 300 рублей.

В конкурентную группу вошли лекарственные препараты ATC-группы [R05CB] «Муколитики». Представлены данные за последние 12 месяцев: с мая 2024 года по апрель 2025-го.

Самыми востребованными препаратами в группе муколитиков являются лекарства со следующими активными веществами: ацетилцистеин, карбоцистеин, амброксол, бромгексин и эрдостеин.

Соотношение продаж муколитиков по МНН, MAT, апрель 2025 г.

Ацетилцистеин является производным природной аминокислоты цистеина и широко применяется в терапии различных состояний, связанных с органами дыхания. Данное действующее вещество обладает выраженным муколитическим действием и относится к классу прямых муколитиков. Препараты на основе ацетилцистеина выпускаются в трех дозировках: 100, 200 и 600 мг. На розничном рынке представлено многообразие форм выпуска: шипучие и диспергируемые таблетки, гранулы и порошки для приготовления раствора для приема внутрь, а также раствор для внутривенного введения и ингаляций (100 мг/мл).

Если ацетилцистеин в дозировке 600 мг подходит только взрослым, то ацетилцистеин в дозировке 200 мг назначают и пациентам детского возраста. Стоит обратить внимание, что подбор дозы и схемы приема должен осуществляться специалистом.

Компания «ПФК Обновление» (+17%) с брендом «Эйфа АЦ» (гранулы для приготовления орального раствора, 200 мг) единственная отметилась положительной динамикой среди производителей ацетилцистеина в этой дозировке в группе муколитических средств в мае 2024 — апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом. По объему потребления в натуральном выражении у Renewal второе место.

С небольшим отрывом по числу проданных упаковок лидируют гранулы для приготовления орального раствора «Флуимуцил» в дозировке 200 мг производства Zambon Group. При этом за год реализация импортного бренда сократилась на 23%. Также внутри бренда происходит переключение на пачку большего содержания: № 30.

А вот в большей мере потребление упало у препарата «Эспа-Нац» (порошок для приготовления орального раствора, 200 мг) от Aristo Pharma: темп снижения составил 96%.

Рейтинг производителей ацетилцистеина в дозировке 200 мг по приросту в упаковках, MAT, апрель 2025 г.

gxpnews