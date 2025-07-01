Доля онлайн-продаж лекарств превысила 1% от общего объема рынка

Доля продаж препаратов в онлайн-канале с доставкой за пять месяцев 2025 года превысила 1,1% от всего розничного фармрынка. По данным RNC Pharm, в этой категории было продано более 21,5 млн упак. лекарств на 8,8 млрд руб. Продажи в канале e-com выросли на 57,4% в руб. и на 37,5% в упаковках.

Доля продаж лекарств через канал e-com с доставкой до потребителя в январе—мае превысила 1,1% от всего розничного фармрынка России, сообщили в аналитической компании RNC Pharma. За последние три года емкость онлайн-продаж увеличилась на 0,7 процентных пункта (п.п.) — в 2022 году доля сегмента не превышала 0,44%.

За указанный период россияне купили через интернет более 21,5 млн упак. лекарств на сумму более 8,8 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2024 года продажи в деньгах выросли на 57,4% в руб. и на 37,5% в упаковках. Суммарно за весь прошлый год в сегменте e-com было продано 47,7 млн упак. препаратов (+33,8% к 2023 году). При этом расходы по итогам 2024 года составили 15,7 млрд руб., это больше показателей 2023 года на 69,5%.

Всего по итогам пяти месяцев 2025 года на розничном рынке в онлайн-канале была представлена продукция более 560 корпораций. По данным аналитиков, первое место среди них сохраняет Johnson & Johnson с долей стоимостных продаж 4,84% и приростом +60% в руб. В канале e-com с доставкой корпорация реализует 26 продуктов, главный из которых — бренд «Никоретте», продажи которого за год выросли на 94,8% в деньгах.