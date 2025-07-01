Биотехкомпании требуют от ЕС увеличить финансирование и упростить регистрацию препаратов

Более 30 гендиректоров крупнейших биотехнологических компаний обратились к законодателям ЕС с призывом поддержать создание клеточных и генных терапий в еврозоне. Они требуют предусмотреть в готовящемся законопроекте меры по увеличению финансирования отрасли и упрощению процедуры регистрации препаратов.

Свыше 30 генеральных директоров биотехнологических компаний призвали парламентариев Европейского союза (ЕС) отразить в будущем законопроекте положения о содействии создания клеточных и генных терапий. Об этом пишет Endpoints News.

Группа руководителей отправилась в Брюссель на переговоры с политиками, чтобы обсудить пути повышения конкурентоспособности Европы в этой сфере. Участники встречи настаивали на «крайней необходимости в скорейших преобразованиях», рассказал порталу Фредрик Вессбер, генеральный директор CCRM Nordic — некоммерческой организации, специализирующейся на передовых методах лечения заболеваний.

Они выступили за принятие документа, который предполагает комплексный подход: увеличение госфинансирования для стартапов, упрощение регуляторных процедур и налаживание механизмов, связанных с выводом терапий в продажи. Подчеркнуто, что европейские разработчики инновационных лекарств привлекают значительно меньше инвестиций, чем их конкуренты из других стран, отмечается в сообщении.

Одним из требований стало создание специализированных фондов, которые помогут с организацией первых исследований препаратов на людях. Дополнительно предложено предоставить предприятиям больше налоговых льгот, ввести для них инструменты распределения рисков и оказывать поддержку дочерним структурам, отделившимся от головной корпорации.