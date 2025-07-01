Депутаты попросили Минздрав включить ХОБЛ в систему льготного лекобеспечения

Депутаты Госдумы Миронов и Лантратова обратились в Минздрав, чтобы пациентам с хронической обструктивной болезнью легких бесплатно предоставляли лекарства. По их словам, такая мера «не только облегчит финансовое бремя пациентов, но и стимулирует раннюю диагностику».

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой внести изменения в Постановление Правительства РФ № 890 и расширить перечень пациентов, которым предоставляются льготные лекарства. Речь идет о пациентах, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), говорится в сообщении пресс-службы партии «Справедливая Россия — За Правду».

По их словам, включение ХОБЛ в перечень заболеваний, дающих право на бесплатное получение лекарств, «не только облегчит финансовое бремя пациентов, но и стимулирует раннюю диагностику».

Авторы обращения приводят статистику, согласно которой в России ХОБЛ страдают 2,4 млн человек, «тогда как реальное число больных достигает 11 млн человек». Эта болезнь, занимая третье место в мире по смертности, ежегодно уносит жизни более 3 млн человек во всем мире, а в России — не менее 60—80 тыс. человек, говорится в письме.

Фото: 123rf.com

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