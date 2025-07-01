В ходе операции «Пангея» из оборота изъяли незаконные препараты на 405 млн рублей

МВД России поделилось итогами проведенной международной операции Интерпола «Пангея». В рамках нее возбудили 177 уголовных дел и составили почти 500 протоколов о нарушении КоАП РФ. Изъята нелегальная фармпродукция на 405,5 млн руб.

Закончилась ежегодная международная операция «Пангея» под эгидой Интерпола по пресечению незаконного оборота наркосодержащих препаратов, фальсифицированных медизделий и опасных биодобавок. Как сообщили в пресс-службе МВД, в 2025 году она стала одной из самых масштабных и успешных в истории организации.

В России провели 13,8 тыс. оперативных и контрольных мероприятий, проверили более 8,4 тыс. интернет-ресурсов и 940 международных почтовых отправлений.