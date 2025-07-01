«Уралбиофарм» в 2025 году реализует 22 непрофильных актива на сумму 63,5 млн рублей

В списке также присутствуют 11,6 тысячи ценных бумаг ПАО «Банк.Контур» стоимостью 115,6 тысячи рублей, доля в 38,2% за 6,7 тысячи рублей в ООО «Иверь», занимающемся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Наибольшее количество активов – нежилые помещения и здания, из них 12 располагаются в Свердловской области, два – в Мурманске. Общую стоимость таких объектов в «Уралбиофарм» оценили в 39,6 млн рублей. В 5,5 млн рублей совет директоров предприятия оценил пять земельных участков в Свердловской области.

Изначально решение о взыскании у Малика Гайсина активов «Уралбиофарма» и коммерческого банка «Вятич» в пользу государства в августе 2023 года принял Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры РФ. Правоохранители настаивали, что Гайсин стал владельцем юрлиц незаконно, так как занимался предпринимательской деятельностью, когда был депутатом. Сам бизнесмен отмечал, что открыто владел активами более 30 лет и никогда не имел претензий со стороны государства. Позднее он пытался обжаловать августовское постановление, однако суд второй инстанции в октябре 2023 года оставил решение без изменений.

Приватизацию предприятия Росимущество планирует провести до 2027 года. В июне 2024 года новым гендиректором «Уралбиофарма» был назначен Михаил Мальцев – руководитель ООО «Вагран», компании с ОКВЭД оптовой торговли сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами. По данным системы СПАРК-Интерфакс, в конце 2024 году Мальцева сменил Александр Серебренников, крупнейшим активом которого выступает ООО «АВК-Альянс», занимающееся оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

В марте 2025 года Арбитражный суд Свердловской области принял обеспечительные меры по иску «Уралбиофарма» к Малику Гайсину, его сыну Айдану Гайсину, Гульсине Муллахметовой, Станиславу Гришелеву и Игорю Морозу – ранее они выступали управляющими предприятия. В заявлении истец потребовал взыскать со всех ответчиков суммарно 22,7 млн рублей в качестве убытков за пользование «чужими денежными средствами» в июне 2024 – январе 2025 года. «Уралбиофарм» попросил суд наложить арест на движимое и недвижимое имущество (за исключением денег), принадлежащее ответчикам, общей стоимостью до 22,8 млн рублей – это требование суд удовлетворил.