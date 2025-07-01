В Нижнем Новгороде за 139 млн рублей запустят производство медицинских барокамер

На месте, где «Бароцентр» планирует возвести цех, располагалась нефтебаза, поэтому требуется ликвидация экологического ущерба. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил запрос компании при условии рекультивации земли. «Здесь вопрос не в том, что грязную землю предоставлять нельзя, а в том, стоит ли овчинка выделки. Прежде чем давать зеленый свет инвестору, ему нужно прикинуть, сколько это будет стоить», – заявила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.

Представитель инвестора заявил о готовности выполнить поставленную задачу. ООО «Бароцентр» со строительством нового цеха планирует нарастить производство с 50 до 100 барокамер в год.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Бароцентр» зарегистрировано в 2024 году в Нижнем Новгороде. Учредителем компании является Сергей Хаханин. Ему же принадлежит Нижегородский областной бароцентр, выручка которого в 2024 году составила 106 млн рублей, чистая прибыль – 36 млн рублей.

В мае 2025 года замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин на заседании Комитета Заксобрания региона по социальным вопросам сообщил, что местные власти направили на оценку в ФАУ «Главгосэкспертиза» проект документа о бюджетных инвестициях для создания «Города здоровья» – онкологического центра на базе Областной клинической больницы им. Н.А. Семашко и областного онкодиспансера. Там планируют построить хирургический корпус с поликлиникой, центр ядерной медицины с циклотроном и позитронно-эмиссионной томографией и гостиничный комплекс для размещения пациентов. Сейчас проект оценивается в более 22 млрд рублей, его реализацию предполагается осуществить в 2026–2028 годах.