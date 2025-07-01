В проектируемом законе о платформенной экономике уточнили размер штрафов для маркетплейсов

О возможном снижении размера штрафов и состоянии разрабатываемого с 2024 года законопроекта сообщило, со ссылкой на Дмитрия Григоренко, издание РБК.

Григоренко пояснил, что за отсутствие на маркетплейсах технической возможности размещения предусмотренной законом информации регуляторы планируют штрафовать держателей платформ на 20–50 тысяч рублей. Нарушение порядка заключения или изменения договоров с партнерами может привести к санкциям для площадок в размере от 100 до 400 тысяч рублей. Несоблюдение правил при снижении цены регуляторы планируют наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, нарушения в поисковой выдаче – штрафом 100–400 тысяч рублей, отсутствие возможности обмена юридически значимыми сообщениями и актами сверки – 50–100 тысяч рублей.

По таким нарушениям регуляторы также будут выписывать штрафы до 40 тысяч рублей для должностных лиц. Продавцы, как пишет РБК, будут нести финансовую ответственность в 10–200 тысяч рублей за несоблюдение правил размещения предложений. Дмитрий Григоренко отметил, что из законопроекта решено убрать повышенные штрафы для маркетплейсов за повторные нарушения.

Ранее, 27 июня, РБК сообщил, что Минэкономразвития совместно с Минпромторгом и Минцифры подготовило финальную версию проекта федерального закона «О платформенной экономике», который должен сформировать правовое поле для работы цифровых платформ, актуализировать регуляторику для отношений, возникающих между операторами таких сервисов, их партнерами и пользователями. Правительственная комиссия должна рассмотреть документ 30 июня, в силу новый регламент может вступить 1 марта 2027 года.

Впервые тематический законопроект был опубликован в конце ноября 2024 года, однако представители e-commerce выступили с критикой документа: одни эксперты полагали, что предлагаемые нормы регулирования слишком сильно смещены в сторону традиционного ритейла, и предложили ужесточить требования к электронной торговле, другие настаивали, что положения законопроекта слишком строгие и могут помешать развитию цифровых платформ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале декабря поручил скорректировать проект федерального закона и законопроектов-спутников.

О готовности новой версии проекта в Минэкономразвития сообщили в конце февраля 2025 года. В федеральном законе, в частности, планировали зафиксировать обязанность маркетплейсов проверять достоверность предоставленной продавцами информации по отдельным категориям товаров, среди которых – БАД, лекарства и медизделия. По замечанию представителей ведомства, в ходе разработки новой редакции документа было учтено более 400 страниц предложений, направленных представителями бизнеса, ассоциациями и экспертами.

Внести законопроект в Госдуму Минэкономразвития планировало в I квартале 2025 года, однако профильные ассоциации указали на недостатки в разрабатываемом документе. Так, в марте представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) направили ответственному ведомству письмо с позицией, что предлагаемые им размеры штрафов слишком высоки. За нарушение маркетплейсами требований по размещению предложений партнеров для должностных лиц штраф хотели установить в 60–100 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей, в случае повторного неисполнения требований с должностных лиц предлагалось взимать уже 100–200 тысяч рублей, с юрлиц – 1–2 млн рублей.

В феврале 2025 года в Минэкономразвития сообщили, что вступить в силу новый закон может в сентябре 2025 года, однако в апреле ориентировочную дату сдвинули на март 2026 года. Сейчас же, по сообщению Григоренко, планируемое вступление регламента в силу перенесено еще на год.