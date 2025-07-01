На развитие синхротронных и нейтронных исследований направят еще 16 млрд рублей

Поправки внесены в тематическое постановление правительства №287 от 16 марта 2020 года. Корректировке подверглись параметры финансирования. В частности, увеличен бюджет на создание и разработку научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины и адронной терапии, включающего в себя модернизированные комплексы ионной, протонной лучевой терапии, онкоофтальмологический комплекс и радиоизотопный комплекс наработки широкого спектра медицинских радионуклидов для диагностики и терапии онкозаболеваний. Объем финансирования по основному направлению из федерального бюджета вырос с 214,9 млрд до 221,2 млрд рублей.

Изменения коснулись и сроков введения в эксплуатацию установок «мегасайенс». Так, ввод в эксплуатацию онкоофтальмологического комплекса «ЛУЧ-ОКО» перенесен на год: предполагается, что завершение работ состоится в декабре 2025 года, а получение регудостоверение на медизделие – в декабре 2026 года. Комплекс ионной лучевой терапии на действующем ускорителе «У-70» будет введен в эксплуатацию в конце декабря 2026 года. Перенесен дедлайн по вводу в эксплуатацию «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ) в наукограде Кольцово Новосибирской области. Предполагаются, что первые семь станций из 30 на нем будут введены в эксплуатацию в 2025 году (вместо шести в 2024 году).

Правительство утвердило Федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований в 2020 году. В ходе реализации программы создаются источники синхротронного излучения в Новосибирской области, в городе Протвино (Московская область) и на острове Русском (Приморский край). Проводится модернизация Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения. Запланирован ввод в эксплуатацию специализированного источника синхротронного излучения в Зеленограде, создание на базе Курчатовского института научно-образовательного медцентра ядерной медицины и адронной терапии и открытие более 25 исследовательских станций Международного центра нейтронных исследований в Гатчине (Ленинградская область). Координатором научно-технической программы является Минобрнауки, а головной научной организацией – Курчатовский институт.

В апреле 2024 года правительство расширило программу, включив третий этап реализации, который запланирован с 2028 по 2032 год. Предполагается расширение сети инфраструктуры для проведения нейтронных исследований и создание новой, которая, по задумке, превзойдет по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения. В дополнительный период также могут провести технические и клинические испытания и регистрацию новых медизделий, разработать новые технологии по направлениям реализации программы.