Китайская Innovent Biologics зарегистрировала первый в мире агонист GLP-1 и GCG

Как сообщает Innovent Biologics, маздутид был одобрен для контроля веса у взрослых пациентов с ожирением. Препарат одновременно уменьшает висцеральный жир и обеспечивает «комплексные метаболические преимущества».

Информагентство Bloomberg утверждает, что одобренный китайским регулятором препарат может стать значимым игроком на национальном рынке препаратов для снижения веса. В 2026 году в этом секторе должна повыситься конкурентность из-за истечения срока действия патента датской Novo Nordisk на семаглутид, входящий в состав Оземпика и Wegovy. По оценкам Bloomberg, к 2027 году объемы продаж препарата могут достичь $642 млн.

На данный момент завершены три КИ и продолжаются еще четыре исследования III фазы маздутида, в которых изучается эффективность препарата у взрослых пациентов с избыточным весом и разной степенью ожирения, синдромом обструктивного апноэ сна, диабетом II типа, сравнивается эффективность маздутида с семаглутидом. В компании также планируют исследовать возможность использования препарата для лечения ожирения у детей.

В июне 2024 года сообщалось, что потеря веса при приеме маздутида в дозировке 6 мг в течение 48 недель составила почти 15%. В тематическом КИ участвовали 610 пациентов и изучались показатели препарата в дозировках 4 мг и 6 мг по сравнению с плацебо. В Innovent Biologics тогда подчеркнули, что при более высокой дозе удавалось достичь снижения содержания жира в печени на 80%.

В марте 2025 года стало известно о планах Novo Nordisk приобрести у китайской United Labs права на препарат UBT251. Средство, входящее в сделку, представляет собой агонист трех рецепторов – GLP-1, GIP и GCGR. Такой класс препаратов воздействует на комбинацию гормонов кишечника и поджелудочной железы, что потенциально позволяет добиться большей потери веса по сравнению с популярными сейчас агонистами рецепторов GLP-1. Датская компания должна выплатить United Labs в качестве аванса $200 млн и еще $1,8 млрд, если UBT251 достигнет поставленных целей в ходе КИ и продаж. Китайская компания, в свою очередь, сохранит за собой права на реализацию своего препарата в стране.

В 2025 году китайские биотехнологические компании продемонстрировали значительный рост капитализаций, связанный в том числе с рядом больших международных сделок. Так, в мае американская Pfizer заключила лицензионное соглашение с 3SBio с авансом в $1,25 млрд на разработку, производство и коммерциализацию препарата для лечения рака. В случае успешного вывода лекарства на рынок стоимость сделки возрастет до $6 млрд. В том же месяце американская Bristol-Myers Squibb анонсировала сделку с немецкой BioNTech SE на сумму до $11,5 млрд за права на противораковую иммунотерапию нового поколения, которая может составить конкуренцию бестселлеру компании MSD – Китруде (пембролизумаб). Лицензию на препарат сама BioNTech приобрела у китайской Biotheus в 2023 году. Как профильные компании из Китая наращивают присутствие на глобальном рынке – в обзоре Vademecum.