В России запатентовали соединение для усиления действия антибиотика при раке шейки матки

Ученые из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН и Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН разработали и запатентовали новое соединение на основе глицирризиновой кислоты, получаемой из корня солодки, пишет ТАСС со ссылкой на патент. Разработка направлена на решение ключевой проблемы современной медицины — множественной лекарственной устойчивости опухолей, которая характерна для онкологических заболеваний и приводит к снижению эффективности химиотерапии.

Как следует из патента, новое соединение эффективно блокирует P-гликопротеин — особый белок, который выполняет функцию «молекулярного насоса», выводящего химиотерапевтические препараты из раковых клеток. В ходе испытаний на клеточных культурах было доказано, что разработка новосибирских ученых значительно увеличивает накопление доксорубицина (один из основных противоопухолевых антибиотиков) в опухолевых клетках.

Авторы разработки пояснили, что предлагаемое соединение усиливает чувствительность опухолевых клеток к действию доксорубицина за счет блокировки насосной функции P-гликопротеина, что приводит к повышению внутриклеточной концентрации препарата. По их словам, это можно использовать для создания новых комбинированных схем химиотерапии.

Особое значение разработка имеет для лечения рака шейки матки — злокачественного заболевания, которое часто развивается вследствие инфицирования вирусами папилломы человека 16-го и 18-го типов. При этой патологии особенно остро стоит проблема лекарственной устойчивости, снижающей эффективность стандартных методов лечения, включая химио- и лучевую терапию.

Ученые подчеркивают, что принцип действия их разработки может быть применен и для других видов онкологических заболеваний, где важную роль играет механизм P-гликопротеин резистентности. В ближайших планах исследователей — проведение доклинических испытаний на животных моделях и поиск фармацевтических партнеров для дальнейшего развития проекта.

Ранее сообщалось, что ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новый химический состав с повышенной противораковой активностью и практически нулевой токсичностью для здоровых тканей. В пресс-службе университета заявили, что вещество в 50 раз эффективнее аналога, одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

gxpnews