Novo Nordisk и Eli Lilly столкнулись с первым крупным конкурентом из Китая

Мировые лидеры по производству лекарств от ожирения и диабета, датская Novo Nordisk и американская Eli Lilly, столкнулись со своим первым крупным конкурентом в Китае. Базирующаяся в Сучжоу биофармацевтическая компания Innovent Biologics получила одобрение местных регуляторов на свой препарат для лечения ожирения — маздутид, что стало важной вехой в усилиях Китая по борьбе с растущими показателями ожирения и диабета с помощью отечественных инноваций.

Как отметили в пресс-службе Innovent Biologics, маздутид — первый в мире агонист рецепторов глюкагона и ГПП-1, одобренный для снижения веса, обладающий уникальным механизмом, который повышает эффективность снижения веса, одновременно уменьшая висцеральный жир и обеспечивая комплексные метаболические преимущества.

В 2019 году Innovent Biologics заключила лицензионное соглашение с Eli Lilly на разработку маздутида, который на тот момент находился на II фазе исследований. По результатам крупных клинических испытаний в Китае препарат показал профиль эффективности, аналогичный тирзепатиду (ТН «Зепбаунд») — флагманскому препарату американского фармгиганта для лечения ожирения.

Учитывая, что к 2050 году более 600 млн взрослых в Китае будут страдать от избыточного веса, появление конкурентоспособной альтернативы блокбастерам от Novo Nordisk и Eli Lilly может значительно повысить доступность терапии ожирения во второй по величине экономике мира, пишет Bloomberg.

По информации издания, рынок лекарств для снижения веса в КНР оценивается аналитиками в $5,6–11,4 млрд и динамично растет. Аналитики считают, что объем продаж нового препарата в 2030 году может достичь $1,3 млрд.

По данным международной консалтинговой компании LEK Consulting, в Китае разрабатывается более 30 препаратов на поздних стадиях, а патент на основное действующее вещество «Вегови» — семаглутид — истекает уже в 2025 году, что усилит ценовую конкуренцию.

gxpnews