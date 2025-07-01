Под Казанью решили построить новый завод по производству лекарств и БАД

В особой экономической зоне «Иннополис» под Казанью планируют построить современный завод по производству биологически активных добавок (БАД), спортивного питания, а также лекарств и лечебной косметики. Соответствующий проект на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» представил генеральный директор ООО «Натуральное здоровье» Сергей Патраков, сообщил РБК. По его словам, новый завод запустят для расширения и масштабирования производства компании.

Общая площадь объекта составит 8100 кв. м. Из них около 2000 кв. м отведено под склады, остальное пространство займет производство. Производственные мощности разделят на три сектора по 2000 кв. м каждый.

Первый сектор будет специализироваться на производстве БАД и спортивного питания, второй займется изготовлением лекарств и разместит лабораторный комплекс для контроля качества, третий сектор будет ориентирован на выпуск космецевтики — лечебно-профилактической косметики с биоактивными компонентами.

Как отметил Патраков, компания уже располагает всем необходимым оборудованием для производства БАД и спортивного питания, для производства космецевтики закуплена половина оборудования. По его словам, производитель имеет в собственности промышленную базу, которая используется на 100%.

ООО «Натуральное здоровье» — российская компания, зарегистрированная в Казани и специализирующаяся на производстве и продаже оздоровительной продукции на основе природных компонентов. Она работает с 2019 года и позиционирует себя как международный производитель, предлагающий продукцию для восстановления и омоложения организма.

Согласно данным Rusprofile, выручка компании в 2024 году выросла на 187% по сравнению с 2023-м и составила 233 млн рублей. Прибыль достигла 59 млн (+252% за год). В прошлом году стоимость компании оценивалась в 83 млн рублей (+255%).

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