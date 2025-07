Новосибирские ученые нашли способ ускорить разработку новых лекарств Под Казанью решили построить новый завод по производству лекарств и БАД » AbbVie купит стартап Capstan Therapeutics за $2,1 млрд Американская биофармакологическая компания AbbVie заявила, что заплатит до $2,1 млрд за Capstan Therapeutics — стартап, разрабатывающий терапию CAR-T для лечения аутоиммунных заболеваний, фиброза и рака. Эта сделка позволит AbbVie укрепить ее иммунологический портфель и получить права на ключевую разработку Capstan Therapeutics — терапию CPTX2309, которая потенциально способна перезагрузить иммунную систему при аутоиммунных заболеваниях путем уничтожения патогенных В-клеток и обеспечения возможности повторного появления здоровых В-клеток. В AbbVie отметили, что заплатят наличными при закрытии сделки. Подробностей о финансовых условиях или сроках завершения приобретения производитель не предоставил. CPTX2309 — инновационное лечение, которое использует целевые липидные наночастицы (tLNP) и может стать первым в своем классе. Сейчас разработка находится на первой стадии клинических испытаний для лечения аутоиммунных заболеваний, связанных с нарушениями работы В-клеток. Средство доставляет мРНК, кодирующую химерный антигенный рецептор (CAR) против CD19, к CD8+ цитотоксическим Т-лимфоцитам in vivo. Эта технология репрограммирует Т-клетки для таргетного уничтожения В-лимфоцитов, не требуя предварительной лимфодеплеции и сложного ex vivo культивирования клеток — обязательных этапов традиционной CAR-T-терапии. «Научные инновации нужны не просто для купирования симптомов аутоиммунных заболеваний, но и для воздействия на саму природу болезни и ее потенциального излечения», — отметил Рупал Таккар, доктор медицины, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам, главный научный сотрудник AbbVie. Capstan Therapeutics была основана в 2021 году. Она входит в число биотехнологических компаний, разрабатывающих подходы для преодоления ограничений CAR-T-терапии путем перепрограммирования клеток непосредственно внутри организма (in vivo), а не вне его (ex vivo). Проблемы производства, масштабируемости и необходимость предварительной лимфодеплетирующей химиотерапии сдерживают широкое применение традиционной CAR-T-терапии. Теоретически технология in vivo CAR-T (такая как CAR7-T) может сделать эту мощную терапию доступнее для большего числа пациентов. AbbVie также расширяет свой онкологический портфель. В прошлом месяце фармгигант получил ускоренное одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для препарата Emrelis (телисотузумаб ведотин). Он предназначен для лечения взрослых пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с высокой экспрессией белка c-Met (HGFR), которые ранее получали системную терапию. gxpnews