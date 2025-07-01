Новосибирские ученые нашли способ ускорить разработку новых лекарств

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) впервые в России начнут применять метод ускорительной масс-спектрометрии (УМС) для фармакологических исследований. Эта технология позволяет анализировать вещества на уровне отдельных атомов и точно подсчитывать изотопы, что ускорит разработку новых лекарств. Всего в мире насчитывается около 30 центров с подобными установками, новосибирский центр единственный в России, сообщили в пресс-службе вуза.

Ускорительная масс-спектрометрия (УМС) — сверхчувствительный метод измерения изотопных соотношений, основанный на детектировании отдельных атомов. Особое значение для медицинских исследований имеет возможность этого метода анализировать радиоуглерод. Среди других его преимуществ: минимальные требования к объему образца, а также возможность работы с углеродсодержащими веществами в любом агрегатном состоянии.

В рамках нового исследовательского направления ученые будут изучать фармакокинетику пептидов, анализировать гемостатические материалы и исследовать ископаемые ткани.

Одним из первых проектов станет оценка трансдермальной доставки пептидов — области, где до сих пор отсутствуют надежные методы анализа. В перспективе планируется разработать стандартизированные подходы для ускорения создания лекарств, повысить точность прогнозирования их эффективности и создать новые функциональные материалы для медицины.

При этом центр продолжит традиционные работы по радиоуглеродному датированию для нужд археологии и палеонтологии, сохраняя прежние объемы этих исследований.

Ранее стало известно, что в России разработали и успешно протестировали квантовый алгоритм генеративного искусственного интеллекта для применения в химии и разработки лекарств. По словам ученых, такие препараты помогут минимизировать нежелательные эффекты от терапии, а также ускорить разработку новых лекарств.

gxpnews