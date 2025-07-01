Названы крупнейшие фармкомпании по расходам на рекламу

Fierce Pharma на основе платформы для анализа рекламы и медиа MediaRadar представила ежегодный рейтинг крупнейших рекламодателей среди фармацевтических компаний в 2024 году. Согласно исследованию, на топ-10 самых популярных препаратов пришлось около трети общих расходов отрасли. При этом маркетинговые затраты на рецептурные лекарства превысили $10,1 млрд, что на 2% больше, чем в 2023 году.
По данным MediaRadar, в 2024 году совокупные расходы на рекламу топ-10 препаратов по всем каналам достигли $3,3 млрд. Это почти на 20% превышает показатель предыдущего года.
В 2024 году препарат «Скайризи» компании AbbVie вновь возглавил рейтинг крупнейших рекламных бюджетов в фармацевтике, повторив результат 2023 года. Чикагская фармацевтическая компания активно продвигала «Скайризи» и «Ранвэк», чтобы компенсировать потерю эксклюзивности патента на «Хумира».
В прошлом году затраты на продвижение «Скайризи» выросли более чем на 150%, что позволило препарату возглавить рейтинг. Хотя расходы компании на телевизионную рекламу в 2024 году были немного ниже, чем в предыдущем, этого оказалось достаточно, чтобы вывести медицинскую продукцию на первое место второй год подряд.
Три препарата с наибольшими рекламными бюджетами 2024 года остались теми же, что и в 2023 году, хотя их порядок изменился: первое место сохранил «Скайризи», за ним следуют «Ранвэк» и «Дупиксент» от Regeneron (в прошлом году «Дупиксент» занимал третью позицию, а «Ранвэк» — вторую).
Шесть компаний сохранили место в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем в список вошли «Вегови», «Тремфея», «Джардинс» и «Отесла», которые заменили «Энтивио» (Takeda Pharmaceuticals), «Ребелсас» (Novo Nordisk), «Сотикту» (Bristol-Myers Squibb) и «Нуртек» (Biohaven Pharmaceutical).
Наибольший рост затрат аналитики зафиксировали на продвижение препаратов «Вегови» от Novo Nordisk (который практически не рекламировали на ТВ в 2023 году) и «Тремфея» от Johnson & Johnson. Так, датский фармгигант потратил на рекламу «Вегови» более $350 млн, продемонстрировав ошеломляющий рост на 330% по сравнению с предыдущим годом (по данным MediaRadar, тогда расходы составили менее $82 млн).
Американская компания Johnson & Johnson, в свою очередь, более чем утроила рекламные расходы на «Тремфею» в 2024 году по сравнению с 2023-м (когда они составили $69 млн), что не позволило ей войти в топ рекламодателей того периода. Однако за счет увеличения затрат на 259% препарат вошел в десятку лидеров текущего рейтинга.
|Препарат
|Компания
|Что это?
|Расходы в 2024 году
|1
|«Скайризи»
|AbbVie
|Иммунопрепарат ИЛ-23
|$647,1 млн
|2
|«Ранвэк»
|AbbVie
|Ингибиторы JAK (янус-киназ)
|$552,6 млн
|3
|«Дупиксент»
|Sanofi, Regeneron
|Иммунопрепарат ингибитор ИЛ-4/ИЛ-13
|$484,1 млн
|4
|«Вегови»
|Novo Nordisk
|Агонист ГПП-1
|$352,5 млн
|5
|«Рексалти»
|Lundbeck, Otsuka
|Атипичные антипсихотики
|$286,3 млн
|6
|«Тремфея»
|Johnson & Johnson
|Иммунопрепарат ИЛ-23
|$247,6 млн
|7
|«Джардинс»
|Boehringer Ingelheim, Eli Lilly
|Препарат для лечения диабета 2-го типа и сердечной недостаточности
|$216,7 млн
|8
|«Оземпик»
|Novo Nordisk
|Инъекционный препарат ГПП-1 для лечения диабета 2-го типа
|$177,6 млн
|9
|«Врейлар»
|AbbVie
|Атипичные антипсихотики
|$172,8 млн
|10
|«Отесла»
|Amgen
|Иммунопрепарат ингибитор PDE4
|$171,6 млн
Ранее Fierce Pharma опубликовала ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых глав крупнейших фармкомпаний за 2024 год. Список возглавил Угур Шахин, врач-иммунолог, специализирующийся на исследованиях рака, основатель и руководитель немецкой компании BioNTech. Он превзошел всех конкурентов, получив ошеломляющую девятизначную сумму — €265 млн ($287 млн).