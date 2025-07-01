Названы крупнейшие фармкомпании по расходам на рекламу

Fierce Pharma на основе платформы для анализа рекламы и медиа MediaRadar представила ежегодный рейтинг крупнейших рекламодателей среди фармацевтических компаний в 2024 году. Согласно исследованию, на топ-10 самых популярных препаратов пришлось около трети общих расходов отрасли. При этом маркетинговые затраты на рецептурные лекарства превысили $10,1 млрд, что на 2% больше, чем в 2023 году.

По данным MediaRadar, в 2024 году совокупные расходы на рекламу топ-10 препаратов по всем каналам достигли $3,3 млрд. Это почти на 20% превышает показатель предыдущего года.

В 2024 году препарат «Скайризи» компании AbbVie вновь возглавил рейтинг крупнейших рекламных бюджетов в фармацевтике, повторив результат 2023 года. Чикагская фармацевтическая компания активно продвигала «Скайризи» и «Ранвэк», чтобы компенсировать потерю эксклюзивности патента на «Хумира».

В прошлом году затраты на продвижение «Скайризи» выросли более чем на 150%, что позволило препарату возглавить рейтинг. Хотя расходы компании на телевизионную рекламу в 2024 году были немного ниже, чем в предыдущем, этого оказалось достаточно, чтобы вывести медицинскую продукцию на первое место второй год подряд.

Три препарата с наибольшими рекламными бюджетами 2024 года остались теми же, что и в 2023 году, хотя их порядок изменился: первое место сохранил «Скайризи», за ним следуют «Ранвэк» и «Дупиксент» от Regeneron (в прошлом году «Дупиксент» занимал третью позицию, а «Ранвэк» — вторую).

Шесть компаний сохранили место в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем в список вошли «Вегови», «Тремфея», «Джардинс» и «Отесла», которые заменили «Энтивио» (Takeda Pharmaceuticals), «Ребелсас» (Novo Nordisk), «Сотикту» (Bristol-Myers Squibb) и «Нуртек» (Biohaven Pharmaceutical).

Наибольший рост затрат аналитики зафиксировали на продвижение препаратов «Вегови» от Novo Nordisk (который практически не рекламировали на ТВ в 2023 году) и «Тремфея» от Johnson & Johnson. Так, датский фармгигант потратил на рекламу «Вегови» более $350 млн, продемонстрировав ошеломляющий рост на 330% по сравнению с предыдущим годом (по данным MediaRadar, тогда расходы составили менее $82 млн).

Американская компания Johnson & Johnson, в свою очередь, более чем утроила рекламные расходы на «Тремфею» в 2024 году по сравнению с 2023-м (когда они составили $69 млн), что не позволило ей войти в топ рекламодателей того периода. Однако за счет увеличения затрат на 259% препарат вошел в десятку лидеров текущего рейтинга.

Препарат Компания Что это? Расходы в 2024 году 1 «Скайризи» AbbVie Иммунопрепарат ИЛ-23 $647,1 млн 2 «Ранвэк» AbbVie Ингибиторы JAK (янус-киназ) $552,6 млн 3 «Дупиксент» Sanofi, Regeneron Иммунопрепарат ингибитор ИЛ-4/ИЛ-13 $484,1 млн 4 «Вегови» Novo Nordisk Агонист ГПП-1 $352,5 млн 5 «Рексалти» Lundbeck, Otsuka Атипичные антипсихотики $286,3 млн 6 «Тремфея» Johnson & Johnson Иммунопрепарат ИЛ-23 $247,6 млн 7 «Джардинс» Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Препарат для лечения диабета 2-го типа и сердечной недостаточности $216,7 млн 8 «Оземпик» Novo Nordisk Инъекционный препарат ГПП-1 для лечения диабета 2-го типа $177,6 млн 9 «Врейлар» AbbVie Атипичные антипсихотики $172,8 млн 10 «Отесла» Amgen Иммунопрепарат ингибитор PDE4 $171,6 млн

Ранее Fierce Pharma опубликовала ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых глав крупнейших фармкомпаний за 2024 год. Список возглавил Угур Шахин, врач-иммунолог, специализирующийся на исследованиях рака, основатель и руководитель немецкой компании BioNTech. Он превзошел всех конкурентов, получив ошеломляющую девятизначную сумму — €265 млн ($287 млн).

gxpnews