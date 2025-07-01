Власти Парагвая заинтересовались российской вакциной против рака

Парагвай заинтересован в переговорах с Россией о вакцине от рака, если подтвердится ее эффективность, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро. По его словам, послы стран Латинской Америки и Карибского бассейна встретились с представителями Минздрава России, и стороны обсудили российские наработки в различных областях медицины.

«Россия заявила, что добилась важнейшего прогресса в теме вакцины против рака. Пока у нас нет подтверждения, что это так, но если это произойдет, то станет впечатляющей новостью на мировом уровне. Парагвай хочет быть среди первых стран, кто будет разговаривать с Россией об этом», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что в России начались клинические испытания новой онколитической вакцины «ЭнтероМикс» с участием 48 добровольцев. Разработка препарата велась специалистами НМИЦ радиологии Минздрава России в сотрудничестве с учеными ИМБ им. Энгельгардта РАН.

В России также завершились доклинические исследования другой отечественной терапевтической вакцины для лечения онкологических заболеваний. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии, разработанном НМИЦ онкологии им. Блохина, НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. Герцена.

Эта вакцина будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально. Как заявил ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, регуляторы планируют утвердить стратегию ее разработки и применения в ближайшие месяцы. По его словам, первые пациенты смогут получить терапию отечественным препаратом уже в сентябре-октябре 2025 года.

gxpnews