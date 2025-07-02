Экс-глава Roche в России стал совладельцем отечественной фармкомпании

Экс-глава представительства Roche в России Милош Петрович купил 2,5% российской фармкомпании «Элпида», которая производит препарат от ВИЧ под одноименным названием. Одновременно с этим из капитала компании вышла швейцарская компания Apicon, пишут «Ведомости».

Возглавлявший представительство швейцарской Roche в России гражданин Сербии Милош Петрович приобрел 2,5% отечественного фармпроизводителя «Элпида». На данные в ЕГРЮЛ обратили внимание «Ведомости».

Согласно выписке из реестра, такую же долю в компании получила гражданка Сербии Юлия Ивиницкая. Одновременно с этим из капитала «Элпиды» вышла швейцарская Apicon, которая до этого контролировала 5% компании.

В Roche журналистам заявили, что Apicon с ней никак не связана. Имели ли Петрович и Ивиницкая отношение к Apicon до этой сделки — не известно. При этом в 2017 году «Элпида» (тогда — «Вириом») назвала бывшего главу российского отделения Roche членом ее научно-консультативного совета. Apicon вошла в капитал российской компании двумя годами ранее. Представитель Roche добавил, что сейчас Петрович не имеет отношения к компании.

Милош Петрович был главой подразделения госпитальных препаратов представительства компании «Ф.Хоффманн – Ля Рош Лтд.» (Roche Holding) в России с 2000 по 2002 год. Затем он на протяжении трех лет занимал позицию регионального менеджера представительства этого холдинга в Македонии. В апреле 2005 года Петровича назначили гендиректором «Рош-Москва» и главой представительства компании в России. На этом посту он проработал девять лет, дальнейшая его деятельность неизвестна.

Компанию «Вириом» создал Центр высоких технологий «ХимРар» в 2009 году. Тогда же заключено лицензионное соглашение с F. Hoffmann-La Roche по трансферу технологий и передаче прав на разработку и производство инновационного кандидата для лечения ВИЧ/СПИД в России и СНГ. В 2011 году проект получил поддержку ФЦП «Фарма 2020».

В июне 2017 года препарат с МНН элсульфавирин, используемый для терапии ВИЧ-инфекции, был зарегистрирован в России под ТН «Элпида». Субстанцию для него производило АО «ИИХР», это же предприятие указали в регудостоверении в качестве изготовителя готовой лекарственной формы (ГЛФ). Однако в августе 2018 года «Вириом» и «Фармстандарт» объявили, что ГЛФ будет выпускаться на мощностях российского фармгиганта. В конце 2018 года Комиссия по формированию перечней лекарств при Минздраве РФ одобрила включение препарата в Перечень ЖНВЛП.

В 2022 году «Вириом» переименовали в «Элпида». Крупнейшие владельцы компании — «Химрар фарма» (44% долей) и «Фармстандарт» (30%). Также 5% долей принадлежат члену совета директоров фирмы «Отисифарм» (входит в группу «Фармстандарт») Андрею Реусу.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

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