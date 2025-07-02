МВД: пресечен сбыт хозяйственных перчаток под видом медицинских на 1,2 млрд рублей

«Предварительно установлено, что злоумышленники оформили на аффилированную организацию регистрационное удостоверение на медицинское изделие – перчатки хирургические. Они арендовали несколько нежилых помещений, расположенных в бурятском поселке Турунтаево. Там соучастники организовали предприятия, которые имитировали производство продукции. В действительности подозреваемые закупали хозяйственные перчатки в странах Юго-Восточной Азии и переупаковывали их под собственную марку. В подпольных цехах трудилось 25 человек», – заявила Волк.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 159 (мошенничество) и 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств и медизделий). Двое обвиняемых признались в содеянном. Расследование продолжается.

Как пишут «Известия» со ссылкой на международную ассоциацию «Антиконтрафакт», перчатки могла реализовывать группа предпринимателей из Бурятии через цепочку подставных лиц. По сведениям издания, ООО «Спец-и-ал» и ООО «Ройал Краун», зарегистрированные в Новосибирске и Бурятии и якобы причастные к сбыту фальсификата, имеют все необходимые разрешения на производство медицинских перчаток полного цикла, но при этом они не изготавливают эти товары, а, предположительно, закупают их в Малайзии, Китае и Вьетнаме и переупаковывают под своими товарными знаками. «Переупаковка происходит в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии, где у завода якобы расположены производственные площади. На самом деле никакого производства в Бурятии нет, а технические станки и мощности используются как бутафория», – утверждают в «Антиконтрафакте».

В декабре 2022 года ООО «Фарм-Медикал», ставшее одним из нескольких продавцов, аффилированных с компаниями «Спец-и-ал» и «Ройал Краун», выиграло конкурс на поставку медицинских смотровых перчаток. Впоследствии, как сообщают «Известия», Росздравнадзор признал эти перчатки недоброкачественными – в них обнаружено повышенное содержание цинка. В отношении руководителя ООО Андрея Рыбакова было возбуждено дело по факту поставки им более 1 млн пар контрафактных медицинских перчаток для нужд Минздрава Астраханской области на сумму свыше 6,6 млн рублей. Начиная с 2021 года, «Спец-и-ал» и «Ройал Краун» поставили медучреждениям перчатки на сумму порядка 1,4 млрд рублей.

Как подсчитали «Известия» в ЕИС в сфере закупок, поставку таких товаров в медучреждения в 2022–2025 годах произвели ИП Сметанкин Дмитрий Сергеевич (на общую сумму более 418 млн рублей), ИП Игумнов Михаил Александрович (373 контракта на 237 млн рублей), ООО «Фарм-Медикал» (368 млн рублей), ООО «Глобус Трэвэл» (более 1 тысячи контрактов на 669 млн рублей) и ИП Закаменных Сергей Алексеевич (37 млн рублей). Трое из этих продавцов в 2023 и 2024 годах были внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

По информации источника «Известий» в правоохранительных органах, владельцами «Спец-и-ал» и «Ройал Краун» являются жители Бурятии – Вячеслав и Валентина Еськовы (брат и сестра), а также их компаньон Артем Бурдуковский. По данным Rusprofile, ООО «Спец-и-ал» зарегистрировано в 2016 году в Новосибирске, владельцем компании числится Альбина Еськова. Убыток ООО за 2024 год составил 41 тысячу рублей.

ООО «Ройал Краун», по сведениям Rusprofile, зарегистрировано в 2021 году в селе Турунтаево (Республика Бурятия). Владельцами компании выступают Артем Бурдуковский (54,95%) и Анастасия Молчанова (45,05%). В 2024 году выручка ООО составила 39,2 млн рублей, чистая прибыль – 14,8 млн рублей.

В июле 2024 года Правительство РФ утвердило начало обязательной маркировки медицинских перчаток – с 1 марта 2025 года. Решение принято «в связи с большой долей контрафактной продукции на рынке» и призвано поддержать отечественных производителей, которые сталкиваются с недобросовестными участниками, реализующими продукцию иностранного производства под видом российской.