Суд одобрил продажу 23andMe организации Энн Войжитски МВД: пресечен сбыт хозяйственных перчаток под видом медицинских на 1,2 млрд рублей » Torrent Pharma заплатит $1,4 млрд за контрольный пакет акций JB Pharma Индийская фармацевтическая компания Torrent Pharmaceuticals приобретает в два этапа контрольный пакет акций (46,39%) JB Chemicals and Pharmaceuticals у глобальной инвестиционной компании KKR за 119 млрд рупий ($1,4 млрд). В рамках сделки рыночная капитализация JB Pharma оценивают в 256,89 млрд рупий (3,01 млрд долларов). Приобретение соответствует стратегии производителя по созданию «диверсифицированной фармацевтической платформы будущего». После покупки доли KKR Torrent может выкупить дополнительно до 26% акций у миноритарных акционеров и до 2,8% у сотрудников JB Pharma. Torrent Pharmaceuticals ранее уже приобрела несколько индийских компаний, в том числе Elder Pharma, Unichem Labs и Curatio, для укрепления своего внутреннего бизнеса. Последняя сделка сделает ее пятой по величине фармацевтической компанией в Индии. Эта сделка также расширит присутствие Torrent Pharmaceuticals в новых терапевтических областях, включая офтальмологию. Так, в 2023 году JB Chemicals and Pharmaceuticals приобрела у швейцарского фармгиганта Novartis портфель офтальмологических препаратов за 116 млн долларов с трехлетним соглашением о продвижении. KKR приобрела долю в JB Pharma в 2020 году. «Мы гордимся трансформацией компании под нашим управлением и уверены, что объединение с Torrent Pharmaceuticals создаст новые возможности на фармацевтическом рынке», — прокомментировал Гаурав Трехан, генеральный директор KKR India. JB Chemicals and Pharmaceuticals занимает сильные позиции в лечении гипертонии, получая основной доход с внутреннего рынка Индии. Компания также представлена в России и Южной Африке, являясь лидером в производстве лекарственных пастилок. Torrent Pharmaceuticals, владеющий восемью заводами (пять из которых одобрены FDA), доминирует на индийском рынке в кардиологии, гастроэнтерологии и неврологии, а также имеет значительное присутствие в Бразилии и Германии. Научно-исследовательский центр компании, где работают более 750 ученых, является ключевым элементом ее стратегии роста. gxpnews