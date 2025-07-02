Суд одобрил продажу 23andMe организации Энн Войжитски

Пионер в области массового генетического тестирования 23andMe Holding Co. будет продан некоммерческому TTAM Research Institute — калифорнийской генетической компании в сфере здравоохранения, возглавляемой соучредителем и бывшим CEO 23andMe Энн Войжитски. Суд по банкротству США одобрил продажу практически всех активов 23andMe, включая бизнес-подразделения Personal Genome Service (PGS), Research Services и Lemonaid Health, за $305 млн. Сделка, как ожидается, завершится в ближайшие недели и положит конец многомесячной войне предложений между компанией Войжитски и фармгигантом Regeneron Pharmaceuticals.

Согласно условиям соглашения, все данные потребителей останутся под защитой действующих мер конфиденциальности и кибербезопасности — передача ДНК-данных третьим лицам исключена. Пользователи сохраняют полный контроль над своей информацией: они могут в любой момент навсегда удалить свои данные.

Часть средств от продажи будет направлена на устранение последствий утечки данных 2023 года, включая выплаты компенсаций 7 млн пострадавших пользователей.

Кроме того, как некоммерческая организация, TTAM сосредоточится на медицинских исследованиях в сотрудничестве с государственными учреждениями. Важно отметить, что для этого будут использоваться только данные тех пользователей, кто дал на это явное согласие.

Компания 23andMe подала в марте заявление о банкротстве, намереваясь продать свой бизнес на аукционе после снижения потребительского спроса и утечки данных в 2023 году, в результате которой была раскрыта конфиденциальная генетическая и личная информация миллионов клиентов. Войжитски сообщила тогда о своей отставке. Вместе с тем она решила сохранить место в совете директоров и участвовать в аукционе по выкупу активов компании как независимый претендент.

В мае Regeneron Pharmaceuticals согласилась купить фирму за $256 млн на аукционе по делу о банкротстве. Это превысило предложение в $146 млн от Войжитски и TTAM Research Institute, которая позиционирует себя как калифорнийская некоммерческая корпорация общественного назначения. Сделку планировалось завершить в III квартале текущего года.

Однако Войжитски обратилась в федеральный суд по делам о банкротстве с просьбой возобновить аукцион по продаже компании, завив, что у нее есть новая финансовая поддержка от компании из списка Fortune 500 «с текущей рыночной капитализацией более $400 млрд и $17 млрд наличными на руках». В заявлении она отметила, что 23andMe и его консультанты несправедливо склонили аукцион в пользу фармкомпании Regeneron, переориентировав процесс продажи с Научно-исследовательского института (TTAM), основанного самой предпринимательницей.

Несмотря на обещания Regeneron соблюдать политику конфиденциальности 23andMe, более двух десятков штатов подали иск с требованием остановить сделку. Они утверждают, что генетическая информация представляет собой уникальный тип данных, принципиально отличающийся от обычных активов (таких как недвижимость или офисная мебель), которые обычно переходят к новому владельцу при продаже компании-банкрота.