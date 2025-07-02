В главной аптечной сети Свердловской области сменился директор

Новым директором ГАУ СО «Фармация» назначена Марина Трушникова, ранее занимавшаяся госзакупками в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Она сменила на этом посту Андрея Герстнера, руководившего учреждением с 2020 года. Назначение произошло на фоне ликвидации крупнейшего в области поставщика лекарств и медизделий для клиник регионального подчинения АО «Фармация», учрежденного в мае 2024 года.

«С 1 июля на должность директора Государственного автономного учреждения Свердловской области „Фармация” назначена Марина Сергеевна Трушникова. Данное решение принято в связи с прекращением трудового договора с предыдущим руководителем учреждения Андреем Викторовичем Герстнером 30 июня», — сообщили в Минздраве Свердловской области.

До этого назначения Трушникова занимала пост генерального директора ООО «Международные цифровые технологии» и руководителя подразделения закупок АНО «Университет национальной технологической инициативы — 2035». В течение 7 лет она также занимала пост директора Департамента государственных закупок Свердловской области (2013–2020), где руководила системой госзакупок региона.

Ранее в этом месяце замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что государственную структуру АО «Фармация» собираются ликвидировать. По ее словам, временно исполняющий обязанности субъекта Денис Паслер поддержал ее предложение. Причины такого решения она не назвала.

До 2020 года в Свердловской области действовало ГУП СО «Фармация». Это была единственная аптечная сеть в регионе, которая занимается продажей наркотических препаратов. Однако с 2017 года предприятие начало показывать убытки. Региональные власти решили его реорганизовать, чтобы спасти. В 2020 году учреждение переформировали в ГБУ СО и передали в управление регионального Минздрава. Затем его форму собственности изменили на Государственное автономное учреждение (ГАУ).

В 2024 году было запущено разделение полномочий АО «Фармация» и ГАУ «Фармация». АО должно было поставлять медизделия и лекарства, а ГАУ — сильнодействующие и наркотические средства. Согласно замыслу, ГАУ «Фармация» должно было передать новому обществу — АО «Фармация» — полномочия, активы и сотрудников в течение 3 лет. Оно стало единым поставщиком лекарств для государственных медорганизаций Свердловской области. Планировалось, что АО возьмет на себя также обязанности частных аптек по розничному отпуску препаратов льготным категориям граждан.

gxpnews