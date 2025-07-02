Производитель искусственного сердца Carmat объявил о банкротстве

Французская компания Carmat, производитель полностью искусственного сердца для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, объявила о прекращении выплат и подаче заявления о банкротстве. Она подала ходатайство об открытии процедуры банкротства в Версальский суд по экономическим вопросам и запросила приостановку изменения биржевой цены своих акций с 30 июня 2025 года до открытия рынков.

Carmat, основанная в 2008 году, заявила, что ей необходимо привлечь не менее €3,5 млн до 30 июня и около €20 млн до конца года. Для этого был запущен сбор средств, однако компании не удалось получить дополнительные деньги или новое финансирование. В компании подчеркнули, что продолжают изучать все варианты для продолжения работы, а начало судебной процедуры банкротства может стать основой для этого процесса.

Вместе с тем производитель гарантирует, что, независимо от решения суда, продолжит поддерживать пациентов, уже использующих ее искусственное сердце Aeson. Это устройство предназначено для больных с терминальной стадией сердечной недостаточности, ожидающих трансплантации. На сегодняшний день его получили 122 пациента.

Ранее Carmat уже приостанавливала имплантацию Aeson — с конца 2021 года по октябрь 2022-го — после двух смертей, связанных с неисправностями устройства. Тогда компания провела доработки для повышения безопасности.

gxpnews