Помогут ли препараты против ожирения подросткам

С тех пор как в 2023 году был одобрен первый препарат для снижения веса среди подростков — «Вегови», число выписанных рецептов на него в США растет. Однако по сравнению с масштабом проблемы это все еще капля в море: ожирением страдают около 8 млн американских подростков. Несмотря на уверения производителей, скепсис в отношении медикаментозного вмешательства сохраняется как среди родителей, так и среди врачей. Страховые компании также не спешат покрывать расходы на новые препараты.

По данным аналитической компании Truveta, на которые ссылается агентство Reuters, в 2024 году спрос на «Вегови» от компании Novo Nordisk увеличился на 50%. В относительных цифрах это означает 14,8 рецепта на 100 тысяч подростков — по сравнению с 9,9 годом ранее. Стоит, однако, отметить, что 2023-й стал первым полным годом, когда препарат был одобрен для подростков от 12 лет. В I квартале 2025 года этот показатель вырос до 17,3 на 100 тысяч человек.

Но эти цифры не меняют общего фона: ожирением страдают 23% подростков в США — на 5% больше, чем в 1980 году. У молодых людей с избыточным весом существенно повышен риск развития хронических, дорогостоящих и опасных для жизни заболеваний, таких как диабет 2-го типа, болезни сердца и печени.

Truveta анализировала электронные медицинские карты 1,3 млн пациентов в возрасте от 12 до 17 лет, включая данные более 900 больниц и 20 тысяч клиник. В выборку не попали другие препараты GLP-1, такие как «Оземпик» (Novo Nordisk) и «Зепбаунд» (Eli Lilly), поскольку они не одобрены для лечения ожирения у подростков.

«Вегови» получил одобрение для применения у подростков в конце 2022 года. Вскоре после этого — в январе 2023 года — Американская академия педиатрии рекомендовала врачам назначать препараты для снижения веса детям с ожирением старше 12 лет. Однако в медицинском сообществе по-прежнему нет консенсуса. Многие специалисты выражают сомнения в применении таких препаратов у детей, ссылаясь на недостаток данных о долгосрочной безопасности и на то, что лечение может затянуться на неопределенный срок.

К тому же во многих семьях просто нет финансовой возможности покупать препарат: страховые программы часто не покрывают даже поведенческое консультирование и визиты к диетологам, не говоря уже о дорогих препаратах GLP-1. Поэтому такое лечение остается доступным лишь немногим.

Так, в детской больнице «Немурс» в Уилмингтоне (штат Делавэр) в прошлом году в клинике здорового веса и благополучия прошли лечение около 2000 подростков. Примерно 25% из них получили рецепт на «Вегови» или другой GLP-1-препарат, рассказал Reuters доктор Тао-Ли Фан, медицинский директор клиники. Количество рецептов почти удвоилось по сравнению с 2023 годом.

В среднем пациенты, принимавшие препараты GLP-1, теряли около 6,8 кг за 6–12 месяцев, а при более длительном лечении — вдвое больше. Те, кому не удалось получить медикаментозную терапию — из-за отказа страховки или родительских опасений по поводу побочных эффектов, — ограничивались изменением образа жизни или более доступными средствами. Их результаты, как правило, были менее значительными.

Американцам надеяться на скорое расширение доступа к таким препаратам за счет государственных программ также пока не приходится: министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший публично раскритиковал идею широкого назначения подобных средств детям. В недавнем федеральном отчете о состоянии здравоохранения препараты GLP-1 были приведены как пример «чрезмерной медикализации детей». В документе подчеркивается отсутствие долгосрочных данных о безопасности, что, по мнению авторов, повышает риск «непредсказуемых эффектов, способных нарушить рост и метаболическое развитие».

В компании Novo Nordisk, в свою очередь, утверждают, что активное вещество препаратов «Вегови» и «Оземпик» — семаглутид — в ходе клинических испытаний не оказало влияния на рост или половое созревание подростков. В компании подчеркивают, что ожирение часто начинается именно в детском или подростковом возрасте, и заявляют: «Мы уверены в доказанной безопасности и эффективности наших препаратов».

Похожую позицию занимает и Eli Lilly. Их препарат для снижения веса «Зепбаунд» сейчас находится на поздней стадии клинических испытаний для применения у подростков. Представители компании также отмечают, что «в настоящее время не существует достоверных данных, свидетельствующих о негативном влиянии препаратов GLP-1 на рост или метаболизм у молодых пациентов».

Доктор Роберт Сигел, педиатр и руководитель Центра по вопросам здоровья и питания в детской больнице Цинциннати, рассказал в беседе с Reuters, что в период с июля 2021 года по июль 2023-го около 15% подростков, проходивших лечение в клинике, получали «Вегови» или другие препараты из группы GLP-1. Часть этих пациентов страдала диабетом 2-го типа — заболеванием, для лечения которого эти препараты изначально и разрабатывались.

Однако сам Сигел предпочитает начинать терапию с интенсивной коррекции образа жизни — на протяжении 3–6 месяцев. По его словам, он настороженно относится к медикаментозному лечению не только из-за возможных побочных эффектов, но и из-за ограничений системы здравоохранения. В частности, в большинстве клиник первичного звена нет необходимого оборудования для отслеживания потери мышечной массы — одного из потенциальных побочных эффектов применения GLP-1. Кроме того, нередко не хватает ресурсов для долгосрочной работы с семьями — по вопросам питания, физической активности и устойчивых поведенческих изменений.

gxpnews